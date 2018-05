Hand drauf: Hans Jagnow (ESBD-Präsident, links) und Erwin Bugar (FSA-Präsident) haben mit ihren Vize-Präsidenten die Kooperation unterzeichnet. Bildrechte: MDR/Maria Manneck

Von den gemeinsamen Aktivitäten sollen beide Seiten profitieren. "Für uns ist es wichtig den eSport in der Fläche auszubauen. Deshalb freuen wir uns über das Pilotprojekt in Magdeburg", sagt Jagnow. Jugendausschussvorsitzender Schulze ergänzt: "Der Fußballverband bewegt sich in den digitalen Bereich und hofft, eSportler auch an den Verein zu binden." Denn, so Bugar über die Kooperation, der Bezug zum aktiven Fußball müsse gewährleistet sein. Zusätzlich sieht ESBD-Vizepräsident Müller in den Sportvereinen interessante Strukturen, die ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit mit Jugendlichen bieten. Beide Seiten haben dabei bereits erlebt, dass die eSportler in ihrer Freizeit als Erholung auf dem Platz kicken und die Fußballer zum Entspannen an der Konsole spielen.