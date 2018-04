Fans die weiter entfernt wohnen, machen sich so langsam auf den Weg nach Magdeburg. Manche kommen mit dem Zug, andere mit dem Auto.

Die Mannschaft des 1. FC Magdeburg trifft sich in einem Hotel am Stadtrand und frühstückt gemeinsam. Danach steht ein Spaziergang zur Elbe auf dem Programm. Bevor es ins Stadion geht, findet die Mannschaftsbesprechung statt. Dieser Ablauf ist seit Jahren erprobt und in der Form vor jedem Heimspiel eingeplant. Gründe, vor dem womöglich entscheidenden Aufstiegsspiel etwas zu verändern, gab es für Trainer Jens Härtel nicht: "Bis jetzt haben diese Abläufe vor dem Spiel gut funktioniert. Da werden wir nichts ändern. Solche Routinen sind auch wichtig für eine Mannschaft."

Während sich das Team noch auf das Spiel einschwört, beginnt am Leichtathletikstadion hinter der MDCC-Arena der Behindertentag des 1. FC Magdeburg. Die Aktion unter dem Motto "Blau-Weiße Begeisterung kennt kein Handicap!" findet bereits zum neunten Mal statt. Bis zum Spiel gibt es ein buntes Rahmenprogramm, Stadionführungen und viele Mitmachaktionen für alle Fans. Über Spender und Sponsoren wurden 3.050 Tickets für das Spiel an Menschen mit Handicap verteilt. Besonderes gut für den FCM: Am Behindertentag hat der Club noch nie verloren. Bei bisher acht Auflagen gab es sieben Siege und ein unentschieden. Das komplette Programm ist hier zu finden. Der Behindertentag des FCM erfreute sich schon in den Vorjahren großer Beliebtheit. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Verkehrsbehinderungen Rund um das Stadion wird es am Samstag zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen kommen. Besonders betroffen sind die Berliner Chaussee und die Friedrich-Ebert-Straße sowie einige Nebenstraßen im Stadtteil Cracau. Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens bittet der FCM seine Fans, sich frühzeitig auf den Weg zum Stadion zu machen. Empfohlen wird eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Eintrittskarten gelten vor und nach dem Spiel als Fahrschein für Busse und Straßenbahnen.

Spätestens jetzt färbt sich auch die Landeshauptstadt Magdeburg Blau-Weiß. Während die auswärtigen Zugfahrer so langsam eintrudeln, machen sich auch die Magdeburger selbst auf den Weg zum "Heinz-Krügel-Stadion". Beginnend am Bahnhof, vorbei am Fanshop im Zentrum, über die Brücken hin zum Lokal "Käseglocke" neben der Getec-Arena wird die blau-weiße Menschentraube immer größer. Auch auf dem Stadionvorplatz herrscht um diese Zeit schon Hochbetrieb.

Ab 12 Uhr, zwei Stunden vor dem Spiel, werden die Stadiontore geöffnet. Der Heimbereich ist ausverkauft. Tickets an den Tageskassen gibt es nicht mehr.

Gut 90 Minuten vor dem Spiel erreicht die Mannschaft das Stadion. Umkleiden, Erwärmung und letzte Vorbereitungen auf das Spiel stehen nun an.

Es sind die Minuten vor dem Spiel, in denen Spannung und Vorfreude auf der Tribüne ihren Höhepunkt erreichen. Mit der Schalparade und dem Lied "Heja, Heja - Wir sind vom FCM" stimmen sich die Fans auf das Spiel ein. Es folgen das "Magdeburger Lied" und die "Glocken vom Dom". Die Mannschaft bekommt von dem Trubel nicht so viel mit. Jens Härtel erklärte im Winter im MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcast "Neues vom Krügelplatz": "Da müssen wir uns konzentrieren und können nicht noch irgendwelche Folklore machen." Wenn die Schalparade losgeht, sind die Spieler schon im Tunnel. Gedanklich sowieso, aber auch körperlich. Denn sie stehen unter der Tribüne und warten darauf, das Spielfeld zu betreten. Die Aussicht der Spieler, kurz bevor sie das Spielfeld betreten. Am Samstag werden Tausende Fans auf sie warten. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste

Der Tabellenzweite 1. FC Magdeburg empfängt den Fünften Fortuna Köln. Seit dem Drittligaaufstieg konnte der FCM zuhause noch nicht gegen die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat gewinnen. Am Samstag soll sich das ändern. Im Hinspiel siegte Blau-weiß mit 2:1. Das Spiel wird live im MDR Fernsehen und im Internet übertragen.

Das Aufstiegsspiel wird in vielen Kneipen Magdeburgs gezeigt. Auch Fans ohne Ticket haben so die Chance, in Gemeinschaft mit dem FCM mitzufiebern. Der Biergarten "Mückenwirt", unweit der Buckauer Fähre, lädt zum Public-Viewing.

Wenn der FCM verloren oder unentschieden gespielt hat, werden alle ziemlich enttäuscht nach Hause gehen. Die Aufstiegsparty wäre dann verschoben und der Tag endet an dieser Stelle.