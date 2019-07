Wenn am Wochenende die neue Saison in der 3. Liga beginnt, finden sich gleich 15 frühere Erstligisten im Starterfeld. Sie alle träumen davon, irgendwann wieder in die Eliteklasse zurückzukehren. Der 1. FC Magdeburg als früherer Europapokalsieger trifft zum Auftakt auf den Deutschen Meister von 1967, Eintracht Braunschweig. Das Heinz-Krügel-Stadion ist ausverkauft und die Stimmung wird so prächtig sein, wie es der Umbau der Nordtribüne eben zulässt. Bei dem Duell am Samstag treffen die beiden größten Zuschauermagneten der Liga aufeinander. Denn beide Vereine haben ligaweit die meisten Dauerkarten verkauft. Mehr als 12.600 sind es in Braunschweig, 11.600 beim FCM.