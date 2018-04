FCM im Aufstiegskampf Costly auf großer Reise

Marcel Costly war noch gar nicht richtig in Magdeburg angekommen, da hieß es schon wieder Tasche packen. Eine Dienstreise nach England stand auf dem Plan. Und dort bekam Costly gleich einen guten Eindruck, was ihn beim 1. FC Magdeburg erwartet. 1.500 Fans begleiteten die Blau-Weißen zum Testspiel nach Bolton – das sind mehr als normalerweise die Heimspiele von Mainz 05 II besuchen. Entsprechend begeistert war Costly: "Das war eine Atmosphäre, die sich wenige vorstellen können bei so einem Freundschaftsspiel."

Ich wollte nicht nur in der Kreisliga mit meinen Kumpels kicken. Marcel Costly

Denn wenige Tage zuvor hatte er selbst noch in der Mainzer Reserve gekickt. Und sogar das war keine Selbstverständlichkeit. Denn schaut man auf seine Biografie, stellt man fest, dass der Flügelflitzer einen ungewöhnlichen Weg genommen hat, um Profi zu werden. Mit 18 spielte er in der Oberliga im Umland von Bremen – seiner Heimat. Höherklassig gespielt oder gar ein Nachwuchsleistungszentrum besucht hatte er nie. Profifußball schien keine ernsthafte Option zu sein, stattdessen begann er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Ein gewisser Ehrgeiz war aber vorhanden, sagt der 22-Jährige: "Ich wollte nicht nur in der Kreisliga mit meinen Kumpels kicken. Das Ziel war es schon, so hoch wie möglich zu spielen. Und natürlich habe ich davon geträumt, mal bei einem Bundesligisten zu landen."

Mit einem Probetraining auf die große Bühne

Über einen Spielerberater bekam Costly die Chance, sich der Mainzer Reserve in einem Probetraining vorzustellen. Und er überzeugte. "Da war etwas Glück dabei, und ich habe wirklich gute Tage erwischt", sagt er heute. "Aber wir mussten damals auch Sprint- und Sprungtests absolvieren." Und da hatte er gegenüber seinen künftigen Mitspielern deutliche Vorteile. Es folgten dreieinhalb Jahre in Mainz. Von dort ging im es Winter nach Magdeburg. Es ist die nächste Etappe eines jungen Mannes, der nicht nur bei Auswärtsspielen in England viel in der Welt herumkommt.