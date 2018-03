Aufstiegskampf des FCM Die Spiele haben erst begonnen

Es war der Moment, an dem das Ergebnis niemanden interessierte. Zumindest eine Minute lang. Der 1. FC Magdeburg hatte am Mittwochabend vor 20.788 Zuschauern in der MDCC-Arena zwei Punkte liegen gelassen. Das 2:2 gegen den FSV Zwickau fühlte sich wie eine Niederlage an. Als aber die bedröppelte Mannschaft nach dem Schlusspfiff vor den "Block U" trat, da stimmte das gesamte Stadion inbrüstig an: "Ob du gewinnst oder nicht, oohoho, niemand lässt dich im Stich, ohohoho. Unser Glaube kennt keine Liga – FCM wir lieben dich!"

Die Kulisse, das Auf und Ab, die Emotionen – das Heimspiel gegen Zwickau fühlte sich in vielen Belangen bereits wie ein Aufstiegsendspiel an. War es aber nicht. Noch bleiben dem FCM acht Begegnungen. Am Mittwochabend aber wurde die heiße Saisonphase endgültig eingeläutet. FCM-Kapitän Marius Sowislo sagte: "Wir haben nicht viel Zeit, um über dieses Spiel nachzudenken. Wir haben ein intensives, gutes Spiel gemacht und der Schmerz, dass wir es am Ende nicht gewinnen konnten, wird vergehen. Das wirft uns nicht um."

"Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll"

Die Entstehung des Remis war für den nun Tabellendritten, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, unglücklich. Zweimal ging der FCM in Führung, erst durch Marcel Costly (neunte Minute), dann durch Philip Türpitz (64.), zweimal glich Zwickau durch einen Elfmeter von Bentley Baxter Bahn (15. und 84.) aus. "Meine Mannschaft hat alles reingehauen", sagte FCM-Cheftrainer Jens Härtel. "Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Das Ergebnis ist bitter, aber wir müssen es akzeptieren." Das Motto: "Haken dran." Hilft ja nichts. "Jetzt müssen wir regenerieren und es am Sonntag in Unterhaching besser machen."

Wenn der FCM etwas mitnehmen wollte aus dem am Ende enttäuschenden Abend, dann war es vor allem die Intensität. Die Intensität, mit der auf dem Platz geackert, angegriffen und verteidigt wurde. Die Intensität, mit der Trainer, Verantwortliche und Auswechselspieler die Elf auf dem Platz von der Seitenlinie aus unterstützten. Und natürlich die Intensität der Fans.

Wir haben schon so viel zusammen erlebt – das hier wirft uns nicht um. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um unser Saisonziel zu erreichen. FCM-Keeper Jan Glinker

Über 20.000 Zuschauer an einem Mittwochabend bei Sauwetter: "Das ist einfach nur unglaublich, ich weiß langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll", meinte Torschütze Philip Türpitz. "Da können wir nur immer wieder den Hut ziehen vor unseren Fans. Sie peitschen uns nach vorn, sie geben uns Energie, sie sind unser zwölfter Mann. Das ist eine besondere Qualität des 1. FC Magdeburg und hat mit dritter Liga nichts zu tun." Sondern gehört in die zweite Liga – mindestens.

"Wir bauen uns jetzt gegenseitig wieder auf"

Soll der Zweitliga-Aufstieg gelingen, muss der FCM in den letzten Saisonwochen konsequent punkten – auch noch gegen die direkte Konkurrenz aus Karlsruhe, Wiesbaden und Köln. Eine Frage stand am Mittwochabend also im Mittelpunkt: Sorgt das Remis gegen Zwickau und sein unglückliches Zustandekommen für einen Knacks? "Nein, das haut uns nicht um. Wir sind eine super Truppe", sagte Offensivmann Florian Pick. Und Türpitz bekräftigte: "Das wird uns nicht anhaften. Wir bauen uns jetzt gegenseitig wieder auf. Wir unterstützen uns – so wie das sein muss."

Die tragische Figur des Abends hieß: Jan Glinker. Der FCM-Keeper patzte beim ersten Gegentor. Nach einem Rückpass von Abwehrspieler Christopher Handke ließ sich Glinker zu viel Zeit. Er sah Zwickaus Daniel Gremsl nicht anstürmen, ließ sich den Ball vom Fuß nehmen und brachte den Gästeangreifer anschließend im Strafraum zu Fall. Enttäuscht: Nico Hammann, Jan Glinker und Nils Butzen (v.l.n.r.) nach dem Remis. Bildrechte: imago/foto2press

"Wir machen alle Fehler, auch die anderen haben Fehler gemacht", sagte Jens Härtel über den Fauxpas seines 34 Jahre alten Schlussmannes. "Aber Jan darf jetzt nicht wackeln. Es ist wichtig, dass er jetzt trotzdem Sicherheit ausstrahlt und die Mannschaft auch mal wieder ein Spiel gewinnt."

Glinker war sich seines Patzers bewusst. "Ich habe ihn nicht auf dem Schirm gehabt", sagte er über den anstürmenden Zwickauer. Doch Glinkers Blick richtete sich nach vorn: "Das ist der Vorteil in englischen Wochen, dass du gleich wieder ran darfst. Wir haben schon so viel zusammen erlebt, das hier wirft uns nicht um. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um unser Ziel am Ende der Saison zu erreichen." Die gute Nachricht für die FCM-Profis: Die Spiele um den Aufstieg haben gerade erst begonnen – und eine ganze Stadt steht hinter ihnen.

