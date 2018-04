Auf dem Weg in Liga 2 Zeit ist reif für den FCM

Trauma 2007

Es dauerte bis 2007, bevor der 1. FC Magdeburg wieder in die Nähe einer Profiliga kam. 2006 stieg die Mannschaft von Trainer Dirk Heyne aus der Oberliga auf. Ein Jahr später gelang fast der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Drei Spieltage vor Schluss stand der FCM schon beinahe als Aufsteiger fest. Der Vorsprung auf Osnabrück betrug sechs Punkte. Ein Sieg hätte gereicht, um den Traum wahr werden zu lassen. Es kam anders. Gegen den späteren Absteiger Leverkusen gab es in Magdeburg nur ein 1:1. Eine Woche später ging der FCM mit 2:4 in Emden unter. Die letzte Chance folgte am letzten Spieltag zuhause gegen Sankt Pauli.

Es war unheimlich still. So etwas habe ich in Magdeburg noch nie erlebt. Nicole Otremba, FCM-Fotografin

Obwohl die Hamburger schon als Aufsteiger feststanden, hielten sie voll dagegen. Das Spiel endete 1:1, Osnabrück zog noch am FCM vorbei. Guido Hensch hat die Schlusssekunden noch genau vor Augen: "Ich stand kurz vor dem Ende zwischen den Trainerbänken, als Gerster noch mal abzog und sein Ball knapp daneben ging. Wenn der getroffen hätte, hätte ich keine Interviews mehr gemacht. Sondern mich irgendwo in ein Pulk gestürzt. Die Enttäuschung war sehr, sehr groß danach."

Der FCM (am Boden) brauchte lange, um sich vom verpassten Aufstieg 2007 zu erholen. Bildrechte: IMAGO Viele Fans konnten ihre Tränen damals nicht zurückhalten. Die Trauer legte sich schnell über die Stadt. Nicole Otremba, die dem FCM als Fotografin überall hinfolgt, weiß noch: "Es war unheimlich still. So etwas habe ich in Magdeburg noch nie erlebt." Der Bericht der "Magdeburger Volksstimme" endete damals mit den Worten: Doch dieser nicht genutzten Chance in die zweithöchste Spielklasse aufzusteigen, wird der FCM noch lange nachtrauern." Es hätte aber wohl kaum jemand für möglich gehalten, dass es so lange dauern sollte.

Zeiten haben sich geändert

Denn statt nach oben ging es für den FCM zunächst nach unten, in die vierte Liga. Erst als Mario Kallnik das Amt des Sportdirektors übernahm, begann allmählich der Aufstieg. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft und hat den 1. FC Magdeburg zurück an die Schwelle der 2. Bundesliga geführt. Weil er aber das Drama von 2007 noch als Spieler miterlebt hat, mahnte Kallnik bis zum Schluss, vorsichtig zu sein.