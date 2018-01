Fans des FCM in England Europa, die ganze Welt...

Mehr als 1.000 Anhänger der Blau-Weißen wollten ursprünglich für mehrere Tage auf die Insel reisen, um zwei Testspiele und zahlreiche Trainingseinheiten ihrer Mannschaft zu sehen. Daraus wurde nichts. Die Trainingsplätze in Bolton waren aufgrund der Witterungsbedingungen gesperrt. Deshalb reiste der FCM einzig für den Test am Montagnachmittag gegen den Zweitligisten Bolton Wanderers an – und gewann mit 3:2.