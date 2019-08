FCM-Fans mit Behinderung "Geh beiseite – ich will Fußball gucken!"

Gerald Altmann vor dem neuen Wohnwagen der Fanbetreuung des 1. FC Magdeburg Bildrechte: MDR/Daniel George

Gerald Altmann kennt die Sprüche. Er geht seit 1971 in Magdeburg zum Fußball – und hat sie schon alle gehört. "Steh gefälligst auf, wenn du mit mir redest", fordere ein Kumpel bei fast jedem Heimspiel von ihm. Ein anderer, der habe ihn schon mal als "einbeiniges Arschloch" bezeichnet. Ironisch gemeint. Natürlich. Flachserei unter Freunden. Altmann lacht. Der Behindertenbeauftragte des 1. FC Magdeburg sagt: "Da gibt's den Konter zurück und gut ist."

Der Ton kann ein rauer sein am Rande eines Fußballspiels. Das musste auch Sabine Metzing erfahren. Während des ersten Heimspiels der neuen Drittliga-Saison gegen Braunschweig wurde sie angepöbelt. Die Anhängerin des FCM brach sich vor einiger Zeit den Knöchel und läuft aktuell noch an Krücken. "Deswegen bin ich nicht ganz so schnell vorwärts gekommen", erinnert sie sich an den Weg in die MDCC-Arena. "Dann ist so ein Typ an mir vorbeigelaufen und hat gefragt, was ich im Stadion zu suchen habe. Und dann hat er mir auch noch den Stinkefinger gezeigt."

Gerald Altmann – das Sprachrohr der Rollstuhlfahrer

Das Miteinander von behinderten Menschen und Nichtbehinderten bringt Herausforderungen mit sich – auch beim Fußball, auch beim 1. FC Magdeburg. Kaum jemand weiß das so gut wie Gerald Altmann. Von 2009 bis 2017 arbeitete der 57-Jährige ehrenamtlich als Behindertenbeauftragter beim FCM, seit zwei Jahren ist er nun festangestellt.

Altmann erinnert sich noch genau daran, wie er zum "Sprachrohr der Rollstuhlfahrer" wurde. "Zufall", sagt er. Während beim FCM die MDCC-Arena gebaut wurde, zog das Team ins Heinrich-Germer-Stadion um. "Uns Rollifahrern wurde zuerst gesagt, dass wir uns hinter das Tor stellen sollen. Bernd Hofmann war damals Manager beim FCM und hat uns dann aber über einen Mitarbeiter ausrichten lassen, dass wir nicht ins Bild passen und uns hinter die Werbebanden zurückziehen sollen." Und alle anderen zogen sich auch zurück. Nur Altmann blieb. Er habe dem Mitarbeiter gesagt: "Gut, du hast es mir ausgerichtet – und jetzt geh beiseite, ich will Fußball gucken!" Die anderen Rollstuhlfahrer kehrten hinter das Tor zurück – und Altmann war fortan ihr Ansprechpartner.

Das ist bis heute so. Auch an diesem Mittwochabend Ende Juli. Gerald Altmann schüttelt unzählige Hände. Drei Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Waldhof Mannheim beginnt der Einsatz am Stadion für ihn und seine Frau Heike, die ihn bei der Fanbetreuung wie zahlreiche andere freiwillige Helfer unterstützt. "Damals, als er noch laufen konnte, habe ich ihn nach dem Fußball schon immer vom Bahnhof abgeholt", erzählt sie. "Irgendwann bin ich dann mitgegangen und war begeistert." 30 Jahre ist das jetzt her. Und seitdem sind die Altmanns immer überall dabei – ob auswärts oder daheim.

Bildrechte: MDR/Daniel George Sofort, als ich wieder rausgekommen bin, haben mich meine Kumpel angerufen und gefragt, ob sie mich zum FCM mitnehmen sollen. Gerald Altmann, Behindertenbeauftragter des FCM, über die Zeit nach seinem Unfall vor 31 Jahren

Neues Zuhause für die Fanbetreuung

"Mensch, Gerald! Habt ihr ein neues Haus?", flachst ein Bekannter mit Fanschal und Trikot zur Begrüßung. "Na klar", entgegnet Altmann, "hier wohnen wir jetzt." Hier, damit ist der neue Wohnwagen der Fanbetreuung des 1. FC Magdeburg gemeint. Gesponsort wurde der vom Verein und feiert gegen Mannheim seine Premiere als Anlaufpunkt für die blau-weißen Anhänger. Heike Altmann verkauft dort Karten für das Landespokalspiel in Gerwisch. Ihr Mann ist derweil andauernd unterwegs. "Wenn ich Kilometergeld bekommen würde", scherzt Altmann, "würde ich so viel verdienen wie die Verantwortlichen oder Spieler."

Vorbereitung des Wohnwagens, Sicherheitsbesprechung vor dem Spiel, Updates währenddessen, Kontrolle der Situation für behinderte Fans im Gästebereich, Ticketübergabe, zwischendurch mit der großen Liebe auf dem Platz mitfiebern – Gerald Altmann und seine Helfer sind beschäftigt.

Und ihre Arbeit zahlt sich aus: Behinderte Menschen fühlen sich in der Regel gut aufgehoben beim FCM. Für sehbehinderte Fans bietet die Blindenreportage zum Beispiel einen festen Service, um das Spiel zu erleben. Der Behindertentag feierte im vergangenen Jahr seine zehnte Auflage. Mehr als 3.000 Fans mit Handicap wurden dazu eingeladen. Ein starkes Zeichen für Inklusion, das auch die Wirtschaftspartner und Fanclubs des Klubs unterstützen. "Wir wollen damit auch einfach mal Danke sagen", erklärt Gerald Altmann. Als die Idee zum Behindertag entstand, kamen etwa 20 Rollstuhlfahrer zu jedem Heimspiel – mittlerweile sind 64 Plätze vorhanden. Und: "Wir sind fast immer ausverkauft."