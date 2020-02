Ist auch okay. Aber ich hatte in den vergangenen Wochen das Gefühl, dass "Pele"-Bashing im Trend liegt. Gefühlt ist gerade alles schlecht. Lese ich täglich auf Facebook, Twitter und Co. und höre ich immer wieder in persönlichen Gesprächen. Genau so wie die gängige Praxis, endgültige Konsequenzen für die Verantwortlichen zu fordern, sobald ein Spiel verloren geht. So wie nach dem 1:2 gegen Zwickau. Kallnik raus! Franz raus! Und überhaupt: alle raus!