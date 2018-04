Sieg in Wiesbaden FCM ist fast am Ziel

Um 21:37 Uhr ging am Freitagabend in Wiesbaden ein kleines Feuerwerk los. "Ist schon wieder Neujahr", dürfte sich der eine oder andere in der hessischen Landeshauptstadt zweifellos gefragt hatten. War es nicht. Es waren nur ein paar FCM-Fans, die ihre Freude in den Wiesbadener Nachthimmel blasen mussten. Schließlich hatte der 1. FC Magdeburg gerade mit 2:1 in Wiesbaden gewonnen.

Wobei, so ganz abwegig ist das mit dem Neujahr dann doch nicht. Denn für die Blau-Weißen beginnt wahrscheinlich bald ein neuer Abschnitt der Vereinsgeschichte: die Zeit der 2. Bundesliga. Soviel ist seit Freitag beinah sicher. Denn im Spitzenspiel hat Magdeburg mit Wehen Wiesbaden auch den zweiten großen Verfolger distanziert. Vor einer Woche musste bereits der Karlsruher SC dran glauben. Der Vorsprung beträgt nun acht Punkte auf Wiesbaden und neun auf den KSC – wobei Karlsruhe am Sonntag noch nachlegen und verkürzen kann.

Schlagabtausch in Halbzeit zwei

Auch der Spielverlauf in Wiesbaden war durchaus vergleichbar mit der Partie vor einigen Tagen. Einer eher taktisch geprägten ersten Hälfte folgte in der zweiten ein offener Schlagabtausch. Wiesbaden startete etwas stärker, doch je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr gewann der FCM die Kontrolle. Echte Chancen gab es jedoch kaum. Für den größten Aufreger vor der Pause sorgte Alexander Brunst, der etwas überraschend für Jan Glinker – welcher wegen Achillessehnenproblemen passen musste – im Magdeburger Tor stand. In der 44. Minute versuchte Brunst eine Situation im Dribbling zu lösen, verlor dabei den Ball aber an Max Dittgen. Dessen Flanke konnte Stephan Andrist vor dem leeren Tor jedoch nicht nutzen.

Wenn einer einen Fehler macht, bügelt ein anderer den aus. Das ist einfach ein geiles Team. Alexander Brunst, FCM-Torwart