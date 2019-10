Die Nordtribüne des Magdeburger Stadions wird am Samstagnachmitag leer bleiben. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Ein Derby, das sei "ein sportliches Spiel von besonderem Interesse", sagt der Duden. "Besonders zwischen Mannschaften aus der gleichen Region." Doch stellt dir vor, es ist Derby – und keiner geht hin. So ähnlich wird es am Samstagnachmittag in der MDCC-Arena sein. Der 1. FC Magdeburg empfängt den Halleschen FC – und die aktive Fanszene des FCM verzichtet auf das Heimspiel. Zahlreiche Fan-Klubs beteiligen sich an dem Boykott. Eine nüchterne Stimmung wird herrschen im Magdeburger Fußball-Stadion. Ganz anders als sonst: ruhiger, sachlicher, emotionsloser.

Die Rivalität der Vergangenheit ist passé. Selbst kleine Frotzeleien werden überstrahlt von einer großen Tragödie: dem Tod von FCM-Fan Hannes Schindler, der vor drei Jahren nach einer Auseinandersetzung mit HFC-Anhängern aus einem Zug stürzte und starb. Seitdem ist das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC ein Duell, das kaum jemand mehr will.

Zurück zur Normalität? Normal war dieses Spiel nie

Besonderes sportliches Interesse? Ist nicht festzustellen vor dem Drittliga-Spiel am Sonnabend. Der Tabellenführer spielt gegen den Tabellenelften. Halle kämpft um den Zweitliga-Aufstieg, Magdeburg nach dem Zweitliga-Abstieg gegen den erneuten Absturz in die Abstiegsregion. Bei den einen herrscht Euphorie, bei den anderen Ernüchterung. Gegensätzlicher könnte die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate kaum sein. Allein per Definition kann dieses Spiel also kein Derby mehr sein.

Klar: Die Vereine stammen noch immer aus derselben Region. Nur: Das war zu DDR-Zeiten auch schon so – und damals interessierte sich niemand besonders für dieses Duell. Partien gegen den BFC Dynamo waren für den HFC-Anhang brisanter. Die FCM-Fans freuten sich mehr auf Duelle mit Dynamo Dresden. Halle gegen Magdeburg wurde erst nach der Wende wirklich interessant. Gleichrangige Bezirkshauptstädte waren beide bis dahin gewesen. Plötzlich trug Magdeburg den Titel der Landeshauptstadt. Die Hallenser traf das schwer. Die Rivalität entbrannte auch zwischen den Fußball-Klubs.