So richtig glücklich war der Vorsänger des 1. FC Magdeburg am Samstag nicht. Immer wieder unterbrach er die Gesänge seiner Kurve, setzte neu an und versuchte, die Fanmasse zu motivieren, noch etwas lauter zu sein. Auf dem Platz belauerten sich unterdessen mit dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC zwei Spitzenmannschaften der dritten Liga. Das Spiel gestaltete sich phasenweise sehr zäh. Und auf den Rängen war die Anspannung deutlich zu spüren und hemmte bisweilen die Sangesfreude des Anhangs.

Doch die Mühen des Vorsängers machten sich am Ende bezahlt, genauso wie die Geduld des FCM. In der 69. Minute knallte Philip Türpitz den Ball zum 1:0 in die Maschen. Das Stadion explodierte. In diesem Moment hatte sich das Warten bezahlt gemacht. Und "Warten" war in vielerlei Hinsicht das übergreifende Thema dieses Spiels.

Belauern in Halbzeit 1

Schon zuvor hatte die halbe Liga auf eine Niederlage des KSC gewartet. 21 Mal in Serie waren die Badener ungeschlagen geblieben. Die letzte Niederlage hatte es im Oktober 2017 in Meppen gegeben. Gästetrainer Alois Schwarz war nach dem Spiel am Samstag deshalb scheinbar fast froh, sich zu der Siegesserie nun nicht mehr äußern zu müssen.