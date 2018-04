Nachholspiel in Jena FCM öffnet Tür zum Paradies

Keine zehn Minuten später gab es dann keine Zweifel. Weder am nächsten Elfmeter nach einem weiteren Foul an Costly, noch am zweiten Treffer von Türpitz. In der zweiten Halbzeit wiederholte sich das Schauspiel ein weiteres Mal. Foul an Costly im Strafraum, Elfmeter, Tor von Türpitz. Von den Beteiligten konnte sich keiner an etwas ähnliches erinnern. So sagte Marcel Costly: "Ich habe noch nie erlebt, mal drei Elfmeter in einem Spiel zu bekommen, die dann auch noch zum Tor führen. Lief gut für uns." Jenas Timmy Thiele sah es natürlich anders. "Da haben wir uns selten dämlich angestellt", gab er unumwunden zu. Dass Türpitz gleich drei Mal antrat war dabei nicht unbedingt selbstverständlich. Denn auch Richard Weil hätte parat gestanden. "Aber dann hat er gesagt, ich soll schießen", gibt Türpitz zu und ergänzt: "Im Nachhinein bin ich auch sehr dankbar, dass er mir heute den Vortritt gelassen hat."