Das Ziel der Gäste wurde schon früh im Spiel offensichtlich. Mit ihren beiden eng stehenden Viererketten lauerten sie auf Fehlpässe, um dann ihrerseits schnell zu kontern. Weil sich der FCM immer wieder einfache Abspielfehler erlaubte, ging der Plan voll auf. "Braunschweig hat auf diese Bälle gelauert und eigentlich nichts anderes gemacht. Das waren ganz naive Fehler", analysierte Tobias Müller, der selbst mit einem solchen Fehlpass das 0:1 der Gäste einleitete.

Krämer: "Jungs sollen mutig andribbeln"

Trainer Krämer verteidigte das Spielweise seines Teams im Anschluss: "Gegen eine tiefstehende Mannschaft ist es oft schwer, durchzukommen. Ich will, dass meine Jungs mutig andribbeln. Wenn du gegen so einen Gegner durchkommmen willst, brauchst du Risiko. Aber heute waren wir zu fehlerbehaftet."

Auffällig dabei: Obwohl die FCM-Spieler im Zentrum sichtbar Probleme hatten, versuchten sie es weiter durch die Mitte. Dabei hatte Krämer vor dem Spiel gesagt: "Wenn Plan A nicht funktioniert, müssen wir der Mannschaft einen Plan B mitgeben." Doch die Mannschaft schaffte es nicht, das Spiel konsequent auf die Außen zu verlagern. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, nennenswerte Chancen gab es trotzdem kaum. Deswegen gilt es hier in den kommenden Wochen anzusetzen, glaubt Kapitän Christian Beck: "Es wird öfter sein, dass Mannschaften tief gegen uns stehen und da müssen wir Lösungen finden."

Kämpferische Einstellung passt

Trainer Stefan Krämer kann mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden sein. Bildrechte: Jan Huebner/Taeger Ein weiterer Punkt, den Krämer in den vergangenen Wochen gern betont hatte, war die Haltung, die seine Spieler an den Tag legen sollen. Diese äußert sich natürlich im kämpferischen Auftreten. Aber auch im Verhalten bei Ballverlust oder im in der Bereitschaft, den Ball zu fordern. Am ersten Punkt gab es nichts auszusetzen. Die Blau-Weißen ließen trotz des frühen Rückstandes oder später in Unterzahl – Björn Rother hatte nach einem Foul Rot gesehen – nicht hängen.

"Mit dem Aufwand in der zweiten Halbzeit war ich zufrieden", sagte dann auch Stefan Krämer. "Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren." Und dabei waren aber eben nicht nur die Abspielfehler auffällig. Nach Ballverlusten schalteten längst nicht alle Spieler, wie von Krämer gefordert, sofort immer auf Verteidigung um. Und die zahlreichen Fehlpässe der Defensivspieler kamen auch auch deshalb zustande, weil in der Offensive phasenweise Bewegung und somit Anspielstationen fehlten.

"Noch viel zu tun"