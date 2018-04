FCM-Fans nach Aufstieg "Nie wieder gegen Halle"

Samstag, 14 Uhr, Halle: Im halleschen Erdgas Sportpark haben sich gut 6.300 Fußballfans eingefunden. Darunter auch etwa 600 bis 700 FCM-Anhänger. Für ein normales Drittligspiel wäre das eine ordentliche Zahl. Klar ist aber auch, das Landesderby Sachsen-Anhalts ist kein normales Spiel. Deswegen sind die Zahlen durchaus erwähnenswert. Die Bilder, als beim Landespokalfinale 2014 oder knapp zwei Jahre später in der Liga jeweils mehr als 4.000 Blau-Weiße mit Halle waren, hat jeder Fußballinteressierte im Land noch vor Augen. Diesmal sind also deutlich weniger.

Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Der Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga steht seit vergangener Woche fest. Zudem meiden viele Blau-Weiße das hallesche Stadion, seitdem FCM-Fan Hannes nach einem Aufeinandertreffern mit HFC-Fans aus einem Zug stürzte und ums Leben kam. Wenn es gegen Halle geht, gibt es deshalb seit vergangenem Jahr immer ein Alternativprogramm in Magdeburg. Vergangenes Jahr wurde zwei Mal ein Public Viewing organisiert. Diesmal rief die FCM-Fanszene den "Tag des Vereins" aus.

Blau-weißes Familienfest in Magdeburg

Samstag, 14 Uhr, Magdeburg, MDCC-Arena: Der Block U ist menschenleer und doch präsent. Die Drittligaprofis spielen gerade in Halle ihr vorerst letztes Sachsen-Anhalt-Derby. Der aktiven Fanszene ist das egal. Sie steht hier im Schatten des Magdeburger Stadions und verfolgt die Heimspiele der Nachwuchsmannschaften. Die Leute kommen und gehen und kommen wieder. Schwer zu sagen, wie viele es sind. Mehrere Hundert in jedem Fall. Es gibt Bier und Bratwurst und Sonnenschein. Man grüßt sich, man kennt sich. Alle gesellen sich zusammen: Alt und Jung, Frauen und Männer und Kinder. Hunderte Zuschauer genießen den "Tag des Vereins" in Magdeburg. Bildrechte: MDR/ Daniel George

Auch Präsident Peter Fechner ist unter den Zuschauern. Es werden Geschichten aus der Saison erzählt und Vorfreude über die 2. Liga ausgetauscht. Abseits des professionellen Spielgeschehens kicken ein paar Fans. Der "Tag des Vereins" wirkt wie ein großes blau-weißes Familienfest. Am Abend soll die Mannschaft nach der Ankunft aus Halle empfangen werden.

"Der FCM spielt doch"

FCM-Fan Mario Zander reist dem FCM überall hinterher. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste Doch zurück nach Halle und den FCM-Anhängern dort. Was hat sie bewegt, die Reise in den Süden Sachsen-Anhalts trotz der genannten Umstände anzutreten? Die häufigste Antwort ist so einfach, wie einleuchtend: "Na, der FCM spielt doch", heißt es immer wieder. Fan Mario Zander führt es noch etwas näher aus. "Wenn Magdeburg spielt, versuche ich immer dabei zu sein. Wegen der Arbeit klappt es nicht immer. Es mir macht es einfach Spaß, mit dem Club durch das Land zu fahren." Und weil er vom FCM nie genug bekommt, fährt er am Dienstag schon wieder nach Halle. Zum Landespokalspiel nach Ammendorf.

So wie Zander sehen es die meisten, die sich im Gästeblock eingefunden haben. Und obwohl der Aufstieg gerade erst geschafft ist, geht der Blick bei vielen schon nach vorne. Sie freuen sich auf die neuen Aufgaben in der 2. Liga. "Wir sind die Größten der Welt" sagt eine Frau. Eine andere ergänzt: "Und jetzt wollen wir auch endlich gegen die großen Mannschaften spielen." Klingt danach, als würden sie den HFC nicht unbedingt als großen Gegner wertschätzen. "Natürlich nicht", heißt es auf Nachfrage. Stattdessen werden Dynamo Dresden, der Hamburger SV oder der 1. FC Köln genannt.

Peter (r.) und sein Kumpel wollten sich von Halle verabschieden. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste Und auch das Derby werden die meisten von ihnen nicht vermissen. Fan Mario Zander sagt: "In den letzten Jahren ist zu viel passiert. Da ist es gut, sich mal nicht zu sehen." Andere formulieren es deutlich drastischer. "Ich will nie wieder gegen Halle spielen" ruft eine. Dafür erntet sie viel Zustimmung. Peter Wegener formuliert es etwas diplomatischer. Er behauptet: "Ich bin heute gekommen, um das Stadion in Halle nochmal zu sehen. Denn wir werden mindestens acht Jahre lang nicht hier spielen." Woher er diese Gewissheit nimmt, lässt er offen.

"Derbys sind immer etwas Besonderes"

Der einzige, dem die Spiele gegen den HFC wirklich fehlen werden, ist Marius Sowislo. Der FCM-Kapitän beendet in wenigen Wochen seine Karriere. Nach dem 2:0-Auswärtssieg des FCM strahlte Sowislo und erklärte: "Man kann gar nicht oft genug gegen Halle spielen." Was er natürlich vor allem deshalb so sieht, weil er mit dem FCM fast immer gegen die Rot-Weißen gewonnen hat. Und auch wenn die Atmosphäre bei den letzten Aufeinandertreffen nicht mehr so prächtig war, ist er überzeugt: "Derbys sind immer etwas Besonderes. Und die Leute erzählen bis zum nächsten Aufeinandertreffen davon." Es könnte sein, dass sie dieses Mal etwas länger von diesem Spiel erzählen müssen, bevor sich HFC und FCM wieder begegnen.

