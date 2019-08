Neues vom Krügel-Platz | Folge 5 FCM-Experte: "Die Jungs werden zusammenfinden"

Drei Spiele sind gespielt – und noch wartet der 1. FC Magdeburg auf den ersten Saisonsieg. Nach dem torlosen Remis in Zwickau und dem 1:1 daheim gegen Waldhof Mannheim analysieren die FCM-Experten Daniel George und Guido Hensch die Situation und besprechen die aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 5 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Es war ein knappes Rennen um den Mann der Woche: Sören Bertram und Dominik Ernst wurden von den FCM-Fans auf Twitter am häufigsten vorgeschlagen. Die FCM-Experten entscheiden sich für Ernst. Denn: "Der Junge hat ganz viel Lust auf Fußball. Der will immer. Der wird nicht müde. Diese Leidenschaft brauchst du in der dritten Liga", sagt Guido Hensch.