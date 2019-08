Neues vom Krügel-Platz | Folge 8 "Magdeburg muss wieder eine FCM-Festung werden"

Mit starken Paraden sicherte Alexander Brunst dem FCM einen Punkt in Chemnitz. Der Lohn? Der FCM-Torwart ist "Mann der Woche". "Schön, dass er sich auszeichnen konnte", sagt FCM-Experte Guido Hensch und ergänzt: "Aber es ist auch ein bisschen traurig, dass in so einem Spiel der Torwart der Beste war." Mit Moderator Oliver Leiste diskutiert er die offensiven Probleme beim FCM. Gemeinsam überlegen beide, was der Club gegen tiefstehende Gegner anders machen sollte.