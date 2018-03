FCM und SCM jubeln Magdeburger Festtage

Die überaus erfolgreiche Woche haben zumindest Teile beider Teams dann auch zusammen ausklingen lassen – bei Christian Beck. Der FCM-Torjäger dürfte dieser Tage vor Freude ohnehin kaum in den Schlaf kommen. Mit seinem frühen Tor leitete er den Sieg gegen Aalen ein. Am Samstag feierte Beck seinen 30. Geburtstag. Und ganz nebenbei wird er auch noch Vater, was er mit seinem Torjubel der ganzen Welt mitteilte. Viel Grund zum Feiern also.

Auf Trainer-Ebene sind die Kontakte derweil nicht ganz so eng. Jens Härtel erklärt: "Wir haben in der Saisonvorbereitung mal eine Handball-Einheit gemacht, die hat Bennet geleitet. Daher kennen wir uns." Meist habe er aber so viel zu tun, dass keine Zeit bleibe, dann noch zum Handball zu gehen, so der Fußball-Lehrer. Grundsätzlich könne er sich aber schon vorstellen, sich auch ab und zu auszutauschen. "Leider bin ich nicht so gut darin, mich zu vernetzen", gibt Härtel zu. Die kommenden Wochen könnten helfen, das zu ändern. Schließlich träumt der SCM davon, zwei Titel zu gewinnen. Während der FCM am Aufstieg in die 2. Bundesliga arbeitet. Gehen die Pläne auf, werden beide Vereine groß am Alten Markt feiern.