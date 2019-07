Transfer 3. Liga FCM verpflichtet Ex-HFC-Liebling Bertram

Sören Bertram am 1. Mai 2014 im Spiel Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching Bildrechte: imago/Contrast

Zur Person Sören Bertram wurde am 5. Juni 1991 in Uelzen (Niedersachsen) geboren und ist 1,85 Meter groß. Er lernte das Fußballspielen beim SV Teutonia Uelzen und durchlief anschließend die Nachwuchsabteilungen des FC St. Pauli und des Hamburger SV. In der Saison 2009/2010 spielte er mit der zweiten Mannschaft des HSV in der NFV Regionalliga Nord. In derselben Spielzeit gab er auch sein Debüt bei den Hamburger Profis und absolvierte zwei Partien in der 1. Bundesliga.



Bertram spielte neben zwei Bundesligaeinsätzen bei 71 Zweitligaspielen (sechs Tore, drei Vorlagen) und 96 Drittligaspielen (22 Tore, 23 Vorlagen). Von 2008 bis 2012 kam Bertram auf 27 Einsätze für deutsche U-Nationalmannschaften.