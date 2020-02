Der FCM hat einen Punkt in München geholt - doch wie ist der zu bewerten? Welche Erwartungen gibt es an das Heimspiel gegen Carl-Zeiss Jena? Darüber sprechen Oliver Leiste und Guido Hensch im FCM-Podcast. Im zweiten Teil der Folge ist der frühere FCM-Spieler Nico Hammann zu Gast.

Folge 33 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) "Wieder um eine Enttäuschung reicher" – ab Minute 3:15

Der FCM zeigte in München in der zweiten Halbzeit eine der besseren Leistungen der vergangenen Wochen. "Ich glaube, es lag aber vor allem am extremen Wind, dass die zweite Halbzeit beim FCM gut wirkte", sagt Guido Hensch. "Der Wind hat 60 Prozent ausgemacht. 30 Prozent war die Dummheit der Löwen. Hinzu kamen zehn Prozent Wille des FCM."

Aus seiner Sicht sind die FCM-Fans "wieder um eine Enttäuschung reicher." Vor allem das Auftreten in der ersten Halbzeit wurmt den FCM-Experten, genau wie die schwachen Standards. Und auch zur Nichtberücksichtigung in der ersten Halbzeit von Christian Beck hat Hensch eine klare Meinung.

2.) "Keine Ausreden mehr" – ab Minute 19:00

Aus fünf Spielen unter Claus-Dieter Wollitz holte der FCM drei Punkte. "Und das bei drei Heimspielen", betont Guido Hensch. Unter Krämer holte der Club gegen die gleichen Gegner acht Punkte. "Für mich muss gegen Jena ein Sieg her. Sonst muss man in meinen Augen auch die Personalie Claus-Dieter Wollitz hinterfragen. Jetzt gelten keine Ausreden mehr", stellt Hensch unmissverständlich klar. Denn aktuell erinnert der Punkteschnitt des Trainers an die schlechteste FCM-Saison überhaupt. Damals, 2011/12, wurde der Club Letzter in der Regionalliga und verschliss im Saisonverlauf vier Trainer.

Doch auch wenn Jena als abgeschlagener Tabellenletzter nach Magdeburg kommt: die derzeitige Heimbilanz spricht nicht unbedingt für den 1. FCM, mahnt Guido Hensch – und wünscht sich für die nächsten Wochen weniger Experimente.

3.) Nico Hammann: "... dann muss ich den Freistoß reinschießen" – ab Minute 32:00

Sechs Jahre lang spielte Nico Hammann, mit einer kurzen Unterbrechung, in Magdeburg. Dort wohnt er auch nach wie vor. Im Gespräch erzählt er, wie oft er zwischen Jena und Magdeburg pendelt, welche Disneyfilme er gerne schaut und was er nach der Karriere vor hat. Beim Blick auf die sportliche Situation seines neuen Clubs Carl Zeiss Jena, dem Tabellenletzten der 3. Liga, gibt er sich kämpferisch. Sechs Jahre lang trug Nico Hammann das FCM-Trikot. Bildrechte: IMAGO

Den FCM-Fans ist Hammann vor allem wegen seiner gefährlichen Freistöße in Erinnerung geblieben. Doch gerade so ein Standard könnte die Blau-Weißen am Samstag sehr schmerzen. "Das wird insgesamt sehr merkwürdig am Samstag. Ich bin das erste Mal seit meinem Abschied wieder beim FCM im Stadion. Wenn ich eine Freistoßchance bekomme, muss ich ihn leider reinschießen. Auch wen mir das dann sehr weh tut", sagt Hammann.

