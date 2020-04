Seit vergangenem Sommer spielt Morten Behrens für den 1. FC Magdeburg und hat sich mit etwas Anlaufzeit inzwischen als Nummer 1 im Tor etabliert. "Wenn du den Platz einmal hast, willst du ihn auch nicht mehr hergeben", sagt er selbstbewusst. Und obwohl er dem Hamburger SV als seinem Jugendverein noch immer sehr verbunden ist, würde er lieber mit dem FCM in der 2. Bundesliga spielen als beim HSV in der Bundesliga.

In Folge 38 von "Neues vom Krügel-Platz" spricht Behrens über Fußball in der Coronazeit, seine ersten Monate beim FCM und Europapokalträume. Der Podcast in drei Schlagzeilen:

1.) "Das Torwartspiel verlernt man nicht" – ab Minute 1:00

"Mir fehlt der Fußball sehr", sagt Morten Behrens. "Mittlerweile jucken die Füße und die Hände schon sehr, mal wieder einen Ball zu spüren. Aber das ist ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch nicht möglich". Der Torwart erzählt, wie er sich aktuell in Magdeburg fit hält und nebenbei sein Studium voran bringt. Allerdings gibt es auch dabei einige Hindernisse. Und an torwartspezifische Übungen ist ohnehin nicht zu denken. "Aber das Torwartspiel verlernt man nicht so schnell", ist sich der 23-Jährige sicher.

2.) Sieg beim HSV: "Die Fans waren überragend" – ab Minute 21:00

Behrens erster Kontakt mit dem FCM war ein besonderer. Vor einem Jahr war er dritter Torwart beim Hamburger SV und erlebte den historischen Sieg des 1. FC Magdeburg auf der Tribüne. "Da waren fast 8.000 FCM-Fans da und der Support war überragend. Da habe ich gar nicht mehr so viel aufs Spiel geguckt."