Plötzlich Abstiegsgefahr Warum der FCM jetzt nach unten schauen muss

"Unser Ziel ist es binnen drei Jahren in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Je schneller desto besser ", haben sie beim 1. FC Magdeburg gesagt. "In der Rückrunde wollen wir noch mal angreifen", haben sie gesagt. Und dazu viele weitere große Worte wie "Leistungsprinzip", "Mentalität" und "Qualität" bemüht.

Doch der Start in der Frühjahrsrunde verlief genauso, wie das alte Jahr endete – mit einer Niederlage und einem Unentschieden. Trainerwechsel hin, neue Zeitrechnung her . Und nicht nur das. Auch die altbekannten Leiden sind nach wie vor zu beobachten. Etwa die mangelhafte Chancenverwertung. Oder die fehlende Konstanz in den Leistungen. Gegen Zwickau gingen die Köpfe und Schultern der Spieler nach dem plötzlichen Rückstand nach unten . Dabei hätte das Spiel mit etwas mehr Konsequenz vor dem Tor da längst zu Gunsten des FCM entschieden sein können. Das Aufbäumen gegen die drohende Niederlage fehlte dann. Trainer Claus-Dieter Wollitz sprach von einem Mentalitätsproblem.

Davon war am Sonntag gegen Mannheim nichts zu sehen. Die Mannschaft wehrte sich gegen einen robusten, formstarken Gegner und stemmte sich bis in die Nachspielzeit gegen die drohende Pleite. Der späte Ausgleich von Sören Bertram war der verdiente Lohn. Doch der Einsatz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem FCM bis in die Schlussphase hinein kaum gelang, ernsthaft Torgefahr zu kreieren. Für die ausgerufenen Ansprüche ist nur Kampf zu wenig. In der Summe sind das alles Probleme, die auch in der Hinrunde schon in verschiedenen Variationen zu erleben waren.