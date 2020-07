Am Montag hat der FCM acht Spieler verabschiedet. Die Gespräche mit Timo Perthel, Patrick Möschl und Tarek Chahed laufen noch. Aber auch bei einigen anderen ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen, lässt Kallnik durchblicken. Dabei denkt er offenbar nicht nur an Thore Jacobsen, dessen Leih-Vertrag ausgelaufen ist.

Mit Julian Weigl und Tom Schlitter rücken zwei Nachwuchskräfte zu den FCM-Profis auf. In der Vorbereitung sollen sie die Chance bekommen, sich zu zeigen. Ansonsten gestalteten sich die Kaderplanungen wegen der Unsicherheit durch Corona bislang schwierig. Aber auch weil bis vor wenigen Tagen noch nicht feststand, in welcher Liga der FCM nächste Saison spielt. Und zu guter Letzt, weil nicht feststeht, wer den FCM in der kommenden Spielzeit trainiert. Doch da soll zeitnah eine Entscheidung fallen, kündigt Kallnik an. Später erklärt er, wie sich der Spielermarkt aus seiner Sicht nach Corona ändern wird und was das für die kommende Transferphase bedeutet.