Heimsieg gegen Jena Ein erster kleiner Schritt für den FCM

Um die Entwicklung der vergangenen Wochen beim 1. FC Magdeburg zusammenzufassen, brauchte es beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten Carl Zeiss Jena gerade mal knapp 60 Sekunden. In der siebenten Minute war es Christian Beck, der Jena-Torwart Jo Coppens unter Druck setzte, so dass dieser ihn anschoss. Doch der Abpraller landete nicht im Tor sondern knapp daneben.

Im Gegenzug konnten gleich drei FCM-Verteidiger auf der linken Seite eine Flanke von Julian Günther-Schmidt nicht verhindern. Der fand Daniele Gabriele im Zentrum und schon stand es 0:1 Vorne glücklos und hinten oft zu passiv. So hatte sich der FCM zuletzt oft präsentiert und ist deshalb Schritt für Schritt in den Tabellenkeller gerutscht.

Christian Beck, der Kapitän, hatte etwas dagegen. Nach einer Ecke traf er unbehelligt per Kopf zum Ausgleich. Es war sein erstes Tor in diesem Jahr und zugleich ein Aufbruchssignal – an seine Mitspieler, aber auch an das Stadion. "Da sind mir Steine von meinen Schultern gefallen", gab der Torjäger zu. Am Ende stand mit 6:2 ein deutlicher Sieg und die Erleichterung war überall zu spüren. Doch anders als es das Ergebnis suggeriert, gelang längst nicht alles. Es war ein Nachmittag der Kontraste, ein ständiges Pendeln zwischen Leidenschaft und Wille auf der einen, und großer Verunsicherung auf der anderen Seite.