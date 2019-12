Winterpause in Liga 3 Die Tops und Flops der FCM-Hinrunde

Die beste Abwehr der Liga

Von der guten Torwartleistung profitiert der FCM enorm und hat auch deshalb nach 20 Spielen die beste Abwehr der Liga. 21 Gegentore kassierten die Blau-Weißen bisher, nur der HFC hat bislang genauso wenig Tore hinnehmen müssen. Die vergleichsweise stabile Defensive stellt die Gegner vor enorme Herausforderungen und ist der Garant für regelmäßige Punktgewinne. Daran hatte auch Thore Jacobsen großen Anteil, der im defensiven Mittelfeld sicher zu den positiven Überraschungen der Saison gehört.

Beck und Bertram immer für Tore gut

Es ist eine Binsenweisheit, dass du, wenn du hinten sicher stehst, offensiv auch immer Möglichkeiten bekommst, Spiele für dich zu entscheiden. Bestätigt haben das beim FCM der Hinrunde Christian Beck und Sören Bertram. Beide haben bislang acht Treffer, und damit zusammen mehr als die Hälfte aller Magdeburger Tore erzielt. Besonders auffällig ist, dass beide keine lange Anlaufzeit brauchen. Erinnert sei an Bertrams Treffer gegen den HFC, Becks Siegtor in Großaspach oder eben an das 1:1 in Braunschweig. Oft genug reichen beiden wenige Chancen, weshalb sie die Lebensversicherung des 1. FC Magdeburg sind. Sören Bertram und Christian Beck spielen nicht immer gut. Ein Tor der beiden ist trotzdem fast jederzeit möglich. Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener

Treue Fans: "Unser Glaube kennt keine Liga"

Die große Besonderheit beim FCM waren auch in dieser Hinrunde die Fans. Trotz des Abstiegs aus der 2. Bundesliga und einer insgesamt mäßigen Hinrunde in Liga 3 ist der Zuspruch ungebrochen groß. Mehr als 3.000 Blau-Weiße begleiteten den Club nach Braunschweig. Dort kamen sie in den seltenen Genuss einer Heimkurve, die ihnen akustisch tatsächlich etwas entgegenzusetzen hatte.