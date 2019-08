0:0 in Chemnitz Der fragile Aufschwung beim FCM

Viel Ballbesitz, wenig Chancen

Natürlich kann man die mannschaftliche Entwicklung nicht mit der spielerischen gleichsetzen. Doch in Chemnitz zeigte der FCM, dass er noch nicht die Stabilität hat, die er nach fünf Spielen in Liga drei gerne hätte. In der ersten Halbzeit dominierten die Magdeburger das Spiel klar, hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz. Ging der Ball doch mal verloren, gewannen ihn die FCM-Kicker innerhalb weniger Sekunden wieder zurück.

Wirklich klare Chancen gab es dennoch kaum. Sören Bertram vergab die beste, als er an gleich einem halben Dutzend CFC-Verteidigern vorbeirauschte und anschließend am Chemnitzer Torhüter scheiterte. Gegen die tiefstehenden Sachsen – alle elf CFC-Spieler verteidigten weit in der eigenen Hälfte – tat sich Magdeburg schwer, Lücken zu finden. Das Spiel erinnerte an die Auftaktpartie gegen Eintracht Braunschweig. Mit dem Unterschied, dass die FCM-Verteidiger den Ball stets sicher zu ihren Mitspielern brachten. "Wir haben gut gespielt, aber vor allem auch gut abgesichert", lobte Trainer Stefan Krämer anschließend im Interview bei Magentasport.

Ballverluste in den "falschen Zonen"

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Magdeburg konnte dann nicht mehr die Dominanz ausstrahlen, wie noch vor der Pause. "Da haben wir häufig in Zonen den Ball verloren, aus denen der Gegner gut umschalten konnte", analysierte Krämer. Und meint damit Ballverluste in der eigenen Hälfte. Auch sei die Absicherung nicht mehr so gut gewesen.