Biathletin Franziska Hildebrand Krafttanken für Olympia – in Köthen

An den Feiertagen zuhause nascht sie auch mal ein Plätzchen – darin unterscheidet sich Biathletin Franziska Hildebrand überhaupt nicht von anderen Menschen, die an Weihnachten ihre Eltern besuchen und sich über Wärme und Behaglichkeit freuen. Beides bekommt die Sportlerin bei ihrer Familie in Köthen, wenn sie Vater, Mutter und Schwester besucht. "Ich habe meine Familie auch länger nicht gesehen und ich finde es einfach schön, wenn alle zusammenkommen. Ich weiß, ich bin dort gut aufgehoben, ich fühle mich da geborgen, ich kann dort einfach ich sein", erzählt die 30-Jährige.

Auf dem Sofa lesen, mit Vater Wolfgang, der ihr erster Biathlontrainer war, erzählen, einfach entspannen – genau darum geht es in diesen Tagen. Denn Franziska Hildebrand hat große Ziele, und um sie zu erreichen, ist Kraft gefragt. Zumindest mentale Kraft lässt sich Zuhause am ehesten schöpfen – und angesichts der bisher eher wechselhaft verlaufenen Saison ist das auch nötig.

Hier entspannt es sich am besten. Bildrechte: MDR

Nach einer Fußverletzung im Sommer hatte die Biathletin einen Trainingsrückstand aufzuholen. Bei den bisherigen Rennen machte sie am Schießstand noch zu viele Fehler und auch in der Loipe lief es nicht immer rund. Doch zuhause in Köthen erinnert sich Franziska Hildebrand lieber an ihre Erfolge und blickt hoffnungsvoll nach vorn:



"Es hat manches gut funktioniert: Die beiden Sprints von Östersund und von Hochfilzen – und den Rest habe ich mir für die Zeit nach Weihnachten aufgehoben."