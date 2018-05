Der Titelsammler

Zum letzten Mal lief Marius Sowislo für den 1. FC Magdeburg auf. Der Kapitän beendet nun seine Karriere. In seinen sechs Jahren beim FCM gewann er sechs Titel – eine sensationelle Quote. 2013, 2014 sowie 2017 und 2018 war er im Landespokalfinale erfolgreich. 2015 sicherte er sich mit dem FCM die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Und in diesem Jahr krönte er mit dem Gewinn der Drittligameisterschaft seine Karriere. Doch zuhause ist trotz all der Auszeichnungen immer noch Platz für Trophäen, erzählt er.

Die Fans wissen sehr genau, was sie an Sowislo hatten, der als einer der größten in die Ruhmeshalle der FCM-Kapitäne eingehen wird. "So einen wie dich, bekommen wir nicht noch mal", sagt ein Anhänger mit tränenerstickter Stimme. Wäre da nicht der Zaun im Weg, würde ihn Sowislo wohl sofort in den Arm nehmen. Doch so bahnt er sich weiter seinen Weg, denn auch lange nach Abpfiff seines letzten Spiels warten noch hunderte Fans auf ein Autogramm von Marius Sowislo. Marius Sowislo feierte mit dem FCM viele Erfolge. Bildrechte: IMAGO

Das Heinrich-Germer-Stadion im Magdeburger Stadtteil Sudenburg hat zweifellos schon bessere Tage gesehen. 1979 etwa, als der 1. FC Magdeburg hier vor 18.000 Fans Arsenal London empfing. Damals spielte der FCM zwei Jahre lang in Sudenburg. Solche Dimensionen kann man sich im Germer-Stadion heute kaum noch vorstellen. Von 2005 bis 2006, als die eigentliche Heimspielstätte des FCM im Stadteil Cracau umgebaut wurde, kehrten die Blau-Weißen noch mal ins Germer-Stadion zurück. Dort gelang ihnen der Aufsteig in die Regionalliga Nord. Seitdem finden in der Arena nur noch Amateur- und Nachwuchsspiele statt. Außerdem nutzen Magdeburgs American Footballer den Platz.

Doch es zeigte sich, dass das Germer-Stadion auch größeren Spielen noch immer einen würdigen Rahmen bieten kann. Weil Stendal ablehnte und in der MDCC-Arena gerade der Rasen erneuert wird, fiel die Wahl auf die traditionsreiche Spielstätte. Und weil Drumherum und Wetter passten, erlebten 3.800 Zuschauer einen schönen Fußballnachmittag.

Auch wenn der Hallesche FC im Viertelfinale mit 0:1 am FCM scheiterte, hielt zumindest ein Hallenser die rot-weiße Fahne beim Landespokalfinale hoch: Lok-Trainer Sven Körner. Der 36-Jährige wurde in Halle geboren und spielte auch einst beim HFC. 2002 gewann er mit den Rot-Weißen den Landespokal. Ein Jahr später zog er nach Stendal und blieb dort. Obwohl sein Team dem FCM mit dem gleichen Ergebnis unterlag wie die Hallenser im März, will er sich nicht mit seinem Ex-Verein vergleichen. Durchaus aber mit Drittliga-Absteiger Chemnitz: "Ich war beim letzten FCM-Heimspiel und Chemnitz lag nach 20 Minuten 0:3 zurück. Das wollten wir verhindern", erklärt der Trainer. Ein Plan, der hervorragend aufging. Lok-Trainer Sven Körner sah einen starken Auftritt seiner Mannschaft. Bildrechte: IMAGO

Und ein paar Sekunden träumte Stendal sogar von der Verlängerung. In der 59. Miute war es, als Lok-Angreifer Niclas Buschke einen Abspielfehler nutzte und alleine auf das FCM-Tor zulief. Zwar konnte er Torhüter Seydel umkurven, doch Dennis Erdmann klärte den Ball vor der Torlinie. So nah kam Stendal dem Landespokal nicht noch einmal.

Buschke ist einer der Spieler, der die Philosophie von Trainer Körner verkörpert. "Wir versuchen junge Spieler aus Stendal und der Umgebung zu entwickeln. Mit ihnen wollen wir uns in der Oberliga etablieren und vielleicht auch mal in die Spitzengruppe kommen." Doch ob Körner, der seit 2013 Trainer der Altmärker ist, diesen Weg selbst noch mitgeht, ist derzeit offen. Aktuell verhandelt er mit dem Klub um einen neuen Vertrag und die zukünftige Ausrichtung des Vereins. "Aber eigentlich kann ich mir den DFB-Pokal nicht entgehen lassen", gibt er sich optimistisch.

Tarek Chahed (vorne rechts) kann endlich wieder lachen. Bildrechte: IMAGO In der 86. Minute des Finales hatte die Leidenszeit von Tarek Chahed endlich ein Ende. Kurz vor dem Spielende wurde der 21-Jährige für Florian Pick eingewechselt. Im November hatte Chahed sich einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Seitdem konnte er nur zusehen, wie seine Kollegen Geschichte schrieben. "Ich habe mich natürlich für die Mannschaft mitgefreut", sagt der Außenbahnspieler. "Aber monatelang nur zuzuschauen, tat natürlich weh." Umso glücklicher war Chahed, zumindest im Landespokalfinale noch ein paar Minuten mitzuwirken. Nächste Saison will er wieder voll angreifen – und allen zeigen, dass auch er zu Recht mit in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Auch, wenn dazu nicht allzu viel beisteuern konnte.

