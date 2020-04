Im Winter 1965/66 wurden eine ganze Reihe von Fußballklubs in der DDR gegründet. So entstanden zu jener Zeit Vereine wie Union Berlin, Rot-Weiß Erfurt, der HFC Chemie oder Hansa Rostock. Hintergrund waren die schwachen internationalen Leistungen der ostdeutschen Teams. Die Fußballmannschaften waren lediglich Sektionen größerer Sportvereine. Mit der Gründung reiner Fußballvereine sollte sich das ändern. So hofften die Verantwortlichen des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) sowie des Deutschen Fußballverbandes (DFV), mithilfe besserer Talentsichtung und mehr Unterstützung der Fußballer, in Europa konkurrenzfähig zu werden.

Der 1. FC Magdeburg war der erste reine Fußballverein in der DDR. Zwei Jahre zuvor spielten die Fußballer noch beim SC Aufbau Magdeburg, in der Saison 1965/66 waren sie als SC Magdeburg aktiv. Nach Vereinsangaben wurde der 1. FC Magdeburg am 22. Dezember gegründet. Trainer der Mannschaft war zu jener Zeit Ernst Kümmel. Manfred Zapf und Wolfgang Seguin gehörten genauso zu den ersten Blau-Weißen, wie Hans-Georg Moldenhauer, Günter Hirschmann oder Helmut Gaube.