Sein Vorwurf in Richtung Halle und Magdeburg: "Es gibt ein Bundesland mit Sachsen-Anhalt, indem der Klassenerhalt politisch gesichert werden soll." Sowohl FCM als auch HFC befinden sich sportlich in Abstiegsgefahr, während Rostock noch aufsteigen kann – besser gesagt: könnte.

Bei den Fans ernteten FCM und HFC indes viel Zuspruch. So erklärte die aktive Fanszene des FCM am Mittwoch: "Wir wollen den Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg den Rücken stärken, sich weiterhin gegen eine zeitnahe Wiederaufnahme des Ligaspielbetriebs auszusprechen."

Weiter hieß es: "Der Profifußball, so weit entfernt von der Basis und der Anhängerschaft wie nie zuvor, zeigt in diesen Tagen sein wahres Gesicht. Die Gesundheit der Spieler, ein verzerrter Wettbewerb, das unnötige Ausreizen von knappen Testressourcen, die Vorbildfunktion – all diese Punkte sind nur Nebensache, wenn es in Wirklichkeit nicht um den Fußballsport geht, sondern ausschließlich um eine elitäre Sonderrolle und hunderte Millionen von Euro." Auch die Fanszene des Halleschen FC positionierte sich bereits klar gegen Geisterspiele.