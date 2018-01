Fußball-Drittligist Härtel verlängert beim 1. FC Magdeburg

Jens Härtel hat seinen Vertrag als Trainer des 1. FC Magdeburg verlängert. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, wird Härtel für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Bei einem Aufstieg in die zweite Liga kann sich der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern.

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik sagte, die Vertragsverlängerung sei die logische Konsequenz aus der von Kontinuität und gegenseitigem Vertrauen geprägten Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. "Eine mögliche Teilnahme des 1. FC Magdeburg am Spielbetrieb der 2. Bundesliga wurde hierbei als vertragsverlängernde und leistungsorientierte Option von beiden Seiten bewusst vereinbart", so Kallnik.

Der 1. FC Magdeburg belegt in der Tabelle der dritten Liga aktuell den ersten Platz. Härtel ist seit Sommer 2014 beim 1. FC Magdeburg und schaffte gleich in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die 3. Liga. Nach zwei verpatzten Anläufen zum erstmaligen Zweitliga-Aufstieg haben die Magdeburger nun alle Karten in der Hand. Magdeburg hat als Liga-Spitzenreiter zehn Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz drei. Vor der Winterpause stellte der FCM einen Ligarekord auf: Noch nie holte ein Team aus den ersten 20 Spielen 15 Siege.