Erfolgslauf des BSV Ammendorf Halles heimliche Nummer zwei

Lutz Schülbe hat einen Traum. Lutz Schülbe will mit seinem BSV Ammendorf in den DFB-Pokal einziehen. Und Lutz Schülbe weiß: Die Chancen stehen so gut wie nie. Nach dem sensationellen 1:0-Heimsieg im Landespokal am vergangenen Sonnabend gegen den Regionalligisten Germania Halberstadt ist der Einzug in den bundesweiten Pokalwettbewerb ganz nah. Der BSV Ammendorf steht im Halbfinale. "Das ist jetzt schon der größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte", sagt der Präsident des Verbandsligisten aus dem Süden Halles. "Jetzt auch noch den letzten Schritt zu schaffen, wäre Wahnsinn!"

Den Erfolgslauf im Landespokal dieser Saison hat sich Ammendorf verdient. Der BSV ist ein Klub, der Sympathien weckt. Es gibt keine Querelen. Vereinsoberhaupt Schülbe hat den Laden im Griff. In Ammendorf haben sich einfach ein paar richtig gute Kicker, zum Teil mit höherklassiger Erfahrung, zusammengefunden, die Spaß am Fußball haben wollen. "Wir versuchen seit 15 Jahren, so einen Lauf hinzulegen", erzählt Schülbe. "Bislang sind wir aber immer irgendwann relativ früh gescheitert, auch öfter mal am Halleschen FC." Umso größer ist die Freude über den aktuellen Erfolg.

Schülbe lässt sein rot-weißes Herz bluten

Tobias Cramer schoss den BSV mit seinem Tor gegen Halberstadt ins Halbfinale. Und nun sieht der Plan so aus: Mit etwas Losglück den Drittligisten aus Sachsen-Anhalt, die im Viertelfinale direkt aufeinandertreffen, aus dem Weg gehen. Sich dann gegen den Oberligisten Lok Stendal oder den Verbandsligisten Blau-Weiß Zorbau durchsetzen. Und dann darauf hoffen, dass der Endspielgegner, in diesem Szenario höchstwahrscheinlich ein Drittligist, durch mindestens Platz vier in der dritten Liga bereits für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Der BSV Ammendorf dürfte so als Landespokal-Finalist ebenfalls am bundesweiten Pokalwettbewerb teilnehmen. Kling kompliziert, ist aber gar nicht so unwahrscheinlich.

Damit die Chancen steigen, lässt Lutz Schülbe sogar sein rot-weißes Herz bluten. Der Mann hängt am HFC. Er war früher selbst Spieler bei dem Verein. Er war dort als Stürmer ein Idol. Aber: "Jetzt würde ich mich mehr über einen Sieg des FCM im Viertelfinale freuen. Es ist aktuell einfach viel wahrscheinlicher, dass Magdeburg am Saisonende mindestens Vierter wird", sagt Schülbe, der zwei Tage vor dem Pokaltirumph gegen Halberstadt seinen 56. Geburtstag feierte. "Jeder HFC-Fan möge mir verzeihen, aber am Ende tatsächlich in den DFB-Pokal einzuziehen, wäre für uns einfach eine einmalige Geschichte." Wann die Viertelfinalpartie zwischen FCM und HFC stattfindet, ist noch offen.

Eine ganz besondere Geschichte ist die des BSV Ammendorf ohnehin schon. Zweimal hatte der Verein in jüngster Vergangenheit bereits die Chance, in die Oberliga aufzusteigen. Sportlich hatte sich das Team, das Lutz Schülbe jahrelang selbst trainierte, für die höhere Spielklasse qualifiziert. Aber: "Wir haben den Sinn nicht gesehen", erklärt Schülbe. Der BSV verzichtete. "Die Oberliga ist auch jetzt kein Thema für uns. Wir träumen nicht vom Aufstieg." Weil die Zuschauerzahlen auch in der höheren Liga nicht besser und die Gegner kaum attraktiver wären. "Wichtig ist für uns, dass Ammendorf wahrgenommen wird, dass die Menschen in Halle auch Interesse an unserem Verein haben."

Freitagabend, Flutlicht – Tradtion beim BSV