Heimsieg gegen HFC Das gehaltene Versprechen des FCM

Manchmal fängt ein einziger Moment die Bedeutung des großen Ganzen ein. Im ersten Augenblick nach dem Abpfiff des Heimspiels des 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC war das so. All die Jubelschreie, all die Menschen, die sich in den Armen lagen, all das zeigte: Dieser Sieg war dem FCM und seinen Fans so viel wert.