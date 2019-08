Was glauben Sie, was Sie mit Halle in dieser Saison erreichen können?

Ich werde jetzt keine Platzierung ansagen. Nach allem was ich bisher gesehen habe, brauchen wir uns aber vor keinem in der Liga verstecken. Natürlich kommt es zunächst auf dich an. Wenn du nicht in jedem Spiel 100 Prozent ablieferst, wird es schwer. Aber wenn wir unseren Job machen, bin ich gespannt, wie weit wir kommen.