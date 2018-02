Niederlage gegen Karlsruhe HFC steuert auf ungewissem Kurs

Es war eine spannende Anekdote, die Rico Schmitt nach dem Ende des HFC-Spiels gegen Karlsruhe zum Besten gab. Es ging um die beiden Innenverteidiger der Gäste, David Pisot und Daniel Gordon. "Im Hinspiel waren die beiden völlig verunsichert", erinnert sich der HFC-Coach. Sein Team erkämpfte damals mit einem Rumpfkader ein 1:1. "Heute waren die zwei dagegen wie Felsen. Da kam fast nichts vorbei. Das zeigt, was so eine Serie ausmachen kann." Damit meint Schmitt vor allem das Selbstvertrauen, dass nicht nur die beiden Verteidiger, sondern alle KSC-Spieler an den Tag legten. Den 1:0-Auswärtssieg beim HFC eingeschlossen hat Karlsruhe zuletzt 14 Mal in Folge nicht verloren. Die Badener spielten selten schön, aber oft sehr effizient. Und haben sich damit Stück für Stück an die Aufstiegsplätze herangearbeitet.

Es war genau dieses Selbstverständnis, das dem HFC am Samstag abging und was dazu führte, dass die Rot-Weißen zum ersten Mal in diesem Jahr ein Heimspiel verloren. Halle war von Beginn an aktiver und zeigte im Spielaufbau einige gute Ideen. Allein der letzte Pass kam meist nicht an. Bestes Beispiel: In der fünften Minute hatte Matthias Fetsch die Möglichkeit, selbst von der Strafraumgrenze zu schießen. Er entschied sich für einen Pass zu Eric Zenga, der noch besser postiert war. Doch das Zuspiel war viel zu ungenau, die Aktion versandete. Etwas zu genau zielte Fetsch dann in der 36. Minute, als er die Latte traf. Hinzu kam eine gute Handvoll an Halbchancen, doch wirkliche Gefahr für das KSC-Tor ergab sich daraus nicht.