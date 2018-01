Ex-HFC-Kicker Brügmann "In Halle ist alles festgefahren"

Im Hinspiel – Halle verlor mit 0:2 – fehlte Brügmann noch im Aufgebot des FC Carl Zeiss Jena. Er wechselte erst später zum Klub aus Thüringen. Denn eigentlich sahen seine Pläne nach dem Abschied vom HFC anders aus: "Ich brauchte auch einen emotionalen Abstand, wollte weg aus der dritten Liga, ins Ausland." Es gab Kontakte zu Klubs in Skandinavien. Doch die Suche zog sich. Und: "Jena ist hartnäckig geblieben, hat immer wieder an meine Tür geklopft", sagt er. "Außerdem wirst du dann auch irgendwann nervös, willst einfach wieder kicken."

Fest steht für ihn: "In Zukunft werde ich versuchen, solche langen Pausen zu vermeiden. Ich habe schon ein bisschen gebraucht, bis ich wieder in meinen Rhythmus gekommen bin." Die Saisonvorbereitung verpasste der Verteidiger aufgrund seiner Klub-Suche.

Beim Halleschen FC gibt es gerade wenig zu lachen. Der Verein steckt in finanziellen Schwierigkeiten, kämpft um seine Zukunft. Brügmann, mittlerweile Stammspieler in Jena, hat das registriert. Und ein bisschen, meint der Profi, habe der Weg der Rot-Weißen zu den aktuellen Problemen im August 2015 begonnen – mit der Entlassung des damaligen Cheftrainers Sven Köhler. Dem Ende einer Ära nach acht Jahren und zwei Monaten.

"Das war immer etwas Besonderes", sagt Brügmann. "Nachdem Herr Köhler weg war, war es ein bisschen ein Kommen und Gehen. Was ja auch ganz normal ist in diesem Geschäft. Der HFC war dann wieder wie jeder andere Fußballverein."

Einst Derby-Rivalen, jetzt Teamkollegen: Ex-FCM-Kicker Jan Löhmannsröben (l.) und Florian Brügmann Bildrechte: IMAGO

Wo er Unterschiede zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber und dem HFC sieht? "Der Vergleich ist schwierig", sagt Brügmann. Dann meint er jedoch: "Vom Gefühl her sind die Menschen hier etwas optimistischer, gehen positiv an die ganze Sache ran. In Halle ist man verbissener geworden, alles ist etwas festgefahren."



Das Ziel zweite Liga anzugehen, sei richtig gewesen, meint Brügmann. Doch: "Innerlich gab es den Willen, das zu packen. Aber es wurde nach außen nicht selbstbewusst kommuniziert." Das hätte Unterstützer und Fans anziehen können. Daraus wurde nichts. "In Jena gibt es diese Energie nach dem Aufstieg in die dritte Liga jetzt, diese Aufbruchstimmung." Mit dieser Stimmung im Rücken will Carl Zeiss nun sein Heimspiel gegen den HFC gewinnen.