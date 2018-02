HFC-Pleite gegen Wiesbaden "Das ist knallharter Drittliga-Fußball"

Klaus Gjasula war enttäuscht. Zum zweiten Mal in Folge hatte der Kapitän des Halleschen FC mit seinen Teamkollegen gegen eine Spitzenmannschaft der dritten Liga ein ordentliches Spiel abgeliefert – und wieder verloren. In der vergangenen Woche setzte es eine 0:1-Heimpleite gegen Karlsruhe. Nun folgte ein 1:3 beim SV Wehen Wiesbaden.

"Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende können wir uns davon nichts kaufen", sagte Gjasula. "Zweimal waren wir die bessere Mannschaft, insgesamt stehen null Punkte. Das ist zu wenig, auch gegen Spitzenmannschaften. Das ist bitter." Ein wenig im Trotz meinte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler dann noch: "Vielleicht müssen wir probieren, nicht so gut zu spielen, aber dafür die Punkte zu holen." Was der Kapitän meint: Beim HFC würden sie sich nicht beschweren, auch mal als schlechtere Mannschaft einen Sieg einzufahren.

"Das hat etwas mit Qualität zu tun"

Wobei das dann doch zu einfach gedacht wäre. Denn bei all dem berechtigten Lob für einen couragierten Auftritt: Am Ende besiegte sich der HFC auch in Wiesbaden wieder selbst. "Wir haben heute erneut ein hohes Investment betrieben und uns reingearbeitet in das Spiel", sagte Halles Cheftrainer Rico Schmitt, dessen Mannschaft bereits nach sieben Minuten in Rückstand geriet. Manuel Schäffler traf für den SV Wehen. Zehn Minuten darauf konnte HFC-Offensivmann Marvin Ajani ausgleichen. Doch Wiesbaden schlug zwei weitere Male zu: in der 65. Minute durch Stephan Andrist und in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Agyemang Diawusie.

Bildrechte: imago/osnapix Zweimal waren wir die bessere Mannschaft, insgesamt stehen null Punkte. Das ist zu wenig, auch gegen Spitzenmannschaften. HFC-Kapitän Klaus Gjasula

Die Gegentreffer waren dabei keineswegs brillant herausgespielt. Vielmehr gingen ihnen Fehler in der Defensive des HFC voraus. "Wiesbaden hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt, so wie in der letzten Woche Karlsruhe", sagte Rico Schmitt. "Das hat dann auch etwas mit Qualität zu tun." Sowohl Wiesbaden als auch Karlsruhe kämpfen um den Aufstieg. Schmitt meinte: "Meine Jungs haben gekämpft wie die Löwen, aber mit unseren Möglichkeiten haben wir es nicht geschafft, das 2:2 zu erzielen."

Finanz-Krise: Die Woche der Entscheidung

Und so stand am Ende die elfte Saisonniederlage. Geht die Ergebnis-Talfahrt des HFC so weiter, muss sich der Klub bald wieder ernsthaft Sorgen um den Klassenerhalt machen. Aktuell stehen 29 Zähler auf dem Konto. Die Erfahrung sagt: 45 müssen es für den Klassenerhalt schon sein. Zwölf Partien bleiben für den HFC in dieser Saison noch. "Das war jetzt eine weitere bittere Erfahrung, aus der wir lernen müssen", sagte Rico Schmitt. "Es spielt am Ende keine Rolle, dass man keinen Unterschied zwischen den Mannschaften gesehen hat. Das ist knallharter Drittligafußball." Das Ergebnis zählt.