HFC-Fan Margot Langner gestorben Ein Leben in Rot-Weiß

natürlich sind wir uns beim Halleschen FC mal über den Weg gelaufen. Doch zu sagen, wir hätten uns gekannt, wäre sicher übertrieben. Wirklich unterhalten haben wir uns nie. Und doch haben Sie mich schon in meinen Jugendtagen inspiriert. Damals wohnte ich in Landsberg, einen Steinwurf von Halle entfernt, und habe mich natürlich irgendwann auch für den HFC interessiert. Fan des Clubs wurde ich nie, dazu war eine andere Liebe schon zu stark. Aber Sympathien gab es, und gibt es bis heute. In der Zeitung, für die ich später schreiben sollte, las ich immer wieder von Ihnen, Margot. Von Ihrer unerschütterlichen Liebe zum HFC.

Ich erfuhr, dass Sie fast alle Heimspiele der Rot-Weißen besuchten und viele Auswärtsspiele. Gerne auch mit dem Fanbus. Dabei waren Sie damals schon über 80. Das hat mich beeindruckt. Denn es gibt viele, die ihre "Fankarriere" irgendwann beenden oder bei denen die Liebe zu einem Fußballverein eines Tages abkühlt. Nicht so bei Ihnen. "Ein Leben lang Rot-Weiß" – das war für Sie keine Phrase, sondern eine Lebenseinstellung. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich meinen Verein in so einem hohen Alter noch so begleiten könnte, wie Sie es bis zum Schluss taten.