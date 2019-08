Heimspielsamstag in Halle, die Partie gegen Hansa Rostock steht an. Schon Stunden vor dem Anpfiff stimmen sich zahlreiche HFC-Fans am Fanhaus auf das Spiel ein. Bratwurstduft liegt in der Luft. Die Anhänger philosophieren über die mögliche Aufstellung und den erwarteten Ausgang des Spiels.