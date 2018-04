Erneute Niederlage gegen FCM Derbypause tut dem HFC gut

Doch zumindest Toni Lindenhahn war nach dem Spiel spürbar genervt. "Dass wir in dieser Saison drei Spiele gegen den FCM verloren haben, kratzt an der Ehre." Und es kratzt auch am Geldbeutel. Denn die vielen Niederlagen in gutbesuchten Heimspielen gegen Magdeburg, Rostock, Chemnitz oder Jena trugen ganz erheblich zum Zuschauerschwund im halleschen Stadion bei. Gegen den FCM waren es dieses Mal immerhin 6.300.

Präsident Michael Schädlich kennt die Ängste des Anhangs. Trotzdem glaubt er, dass es auch in Zukunft attraktive Spiele in Halle geben wird. "Wer weiß, wer noch aus der 2. Liga und der Regionalliga kommt. Da sind Vereine dabei, die so ein Derby sicher kompensieren können." Wichtiger sei aber, dass der HFC selbst attraktiv auftrete, erklärt der Präsident. Weil das in dieser Saison zu selten der Fall war, kann Schädlich auch das Wegbleiben der Zuschauer verstehen. "Es gibt eine gewisse Enttäuschung bei den Fans in Halle. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben." Um es in Zukunft besser zu machen, will er auch vom FCM lernen: "Da können wir sicher auch einiges bei unserer Neuausrichtung beachten", gibt Schädlich zu.