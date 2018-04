HFC-Heimsieg gegen Erfurt Zu späte Show für Schmitt

Rico Schmitt wird ins Grübeln kommen dieser Tage. Gedankenspiele drängen sich auf. Nach dem Motto: Was wäre gewesen, wenn? Wenn seine Mannschaft in dieser Spielzeit nicht so arg von Verletzungen geplagt gewesen wäre. Oder früher eine Serie hätte starten können. Und diese so wichtige Landespokalpartie gegen den Rivalen aus Magdeburg gewonnen hätte. Dann würde der 49 Jahre alte Fußballlehrer vermutlich auch in der kommenden Spielzeit noch beim Halleschen FC an der Seitenlinie stehen.

Wird er aber nicht. Schmitt muss im Sommer gehen. Für ihn übernimmt der aktuelle Zwickau-Coach Torsten Ziegner. Das steht seit dieser Woche fest. Am Sonntag setzte sich der HFC im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt überzeugend mit 3:0 durch und besiegelte damit den Abstieg des Gegners. Halle ist seit fünf Ligapartien ungeschlagen. Der Klassenerhalt ist nur noch Formsache.

"The Show must go on", sagte Rico Schmitt nach dem Erfurt-Sieg. "Ich gehe professionell mit der Situation um. Das ist meine Art und Weise, wie ich den Beruf lebe. Das gehört zum Geschäft. Es gilt, die Saison ordentlich abzuschließen."

Sportdirektor werkelt am künftigen Aufgebot

Der Fußball kennt nur das Hier und Jetzt. Das wurde auch Rico Schmitt am Sonntagnachmittag vor 5.725 Zuschauer im Erdgas Sportpark wieder einmal bewusst. Dort, wo er auch diesmal wieder zum MDR-Interview stand, neben der Eckfahne, weniger Meter von der Fankurve entfernt, wurde Schmitt vor zwei Wochen gnadenlos ausgepfiffen, zum Teil wüst beschimpft. Seine Mannschaft hatte das so wichtige Landespokalhalbfinale gegen den 1. FC Magdeburg gerade mit 0:1 verloren. "Da siehst du, wie das im Fußball ist", sagte Schmitt nun also. "Da war die Stimmung ganz anders, jetzt wird geklatscht. Aber das hat sich die Mannschaft auch verdient."

Ich gehe professionell mit der Situation um. Das ist meine Art und Weise, wie ich den Beruf lebe. Es gilt, die Saison ordentlich abzuschließen. Der scheidende HFC-Trainer Rico Schmitt

Ohne den großen Druck spielte der HFC gegen den Tabellenletzten befreit auf. Schmitt schickte dieselbe Startelf wie beim 3:0 in der Vorwoche gegen Großaspach auf den Rasen. Publikumsliebling Braydon Manu dankte ihm den erneuten Startelfeinsatz bereits nach drei Minuten: Der 1,74 Meter große Offensivmann traf zur Führung. "Mit dieser Geschwindigkeit kann er in Zukunft ein Ausnahmespieler werden", sagte Erfurts Trainer Stefan Emmerling nach dem Schlusspfiff über Manu.

Dieser Blick nach vorn dürfte den HFC-Fans gefallen, denn der 21 Jahre alte Manu besitzt auch für die kommende Saison einen Vertrag bei den Rot-Weißen. Genau wie Mathias Fetsch, der nach 41 Minuten den Endstand erzielte. Die Zukunft von Kapitän Royal-Dominique Fennell, dem nach 33 Minuten per sehenswertem Weitschuss das 2:0 gelang, ist dagegen noch offen.

Der neue Sportdirektor Ralf Heskamp verfolgte das Heimspiel an der Seite von Präsident Michael Schädlich an seinem ersten offiziellen Arbeitstag von der Tribüne aus. Ob Mittelfeldantreiber Fennell bleiben soll und will, ist eine der Hauptfragen, die Heskamp in den kommenden Wochen klären muss. Die HFC-Profis bejubeln den Führungstreffer von Braydon Manu (Mitte). Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Langes Warten auf Erfolgsserie

Schmitt hat es geschafft, den HFC sportlich zu stabilisieren. Seit fünf Ligapartien ist Halle ungeschlagen, vier davon wurden gewonnen. Sechs Spieltage vor Saisonende ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Am Ende der vergangenen Spielzeit schlugen 48 Zähler und Platz 13 für den HFC zu Buche, aktuell sind es bereits 42, eine Verbesserung in der Endabrechnung absolut noch möglich. Derzeit steht der HFC auf Platz zehn. "Wir haben lange darauf gewartet, eine Erfolgsserie zu starten", sagte Torschütze Mathias Fetsch am Sonntagnachmittag. "Gott sei Dank ist uns das jetzt gelungen. Die letzten Wochen waren sehr hart für uns, aber wir haben es stark gemacht und viele Punkte gesammelt."

Die letzten Wochen waren sehr hart für uns, aber wir haben es stark gemacht und viele Punkte gesammelt. HFC-Torschütze Mathias Fetsch

So hat sich die Mannschaft zwei freie Tage verdient. Am Mittwoch geht die Vorbereitung auf das sonntägliche Auswärtsspiel beim SV Meppen weiter. "Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich holen", gab Rico Schmitt die Marschrichtung vor. Die Profis wollen sich für einen Verbleib beim HFC oder neue Klubs empfehlen. Und auch Schmitt helfen Erfolge bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber – so schwer es für ihn auch sein muss, dass währenddessen jeder bereits über den neuen HFC-Trainer diskutiert.

Der 49-Jährige sagte am Sonntag zu seinem Aus: "Die Dinge sind gelegt, das hatte sich ja auch schon angedeutet und kam jetzt nicht überraschend." Die Erfolgs-Show des HFC kommt für Rico Schmitt und seine Zukunft an der Saale zu spät.

