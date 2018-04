Nach ein paar Tagen Eingewöhnung wird es nun Ernst für Ralf Heskamp. Der neue HFC-Sportdirektor muss denn Kader für die neue Saison planen. Am Mittwoch hat er sich der Mannschaft vorgestellt. In den kommenden Tagen werden viele Gespräche geführt. Dann fallen die Entscheidungen, welche Verträge verlängert werden. Nach der Visite beim HFC-Team präsentierte sich Heskamp auch den halleschen Journalisten. 40 Minuten lang stellte er sich ihren Fragen. Das waren die wichtigsten:

Wie bewerten Sie den Zustand und das Potenzial des HFC?

Ralf Heskamp: Halle habe ich natürlich immer irgendwo verfolgt, aber sicher nicht so intensiv wie in den vergangenen zwei, drei Wochen. Am Montag habe ich mir alle Verträge angeschaut. Natürlich ist in erster Linie die Kaderplanung meine Aufgabe. Zusammen mit dem Trainerteam. Ich versuche alles Drumherum so zu organisieren, dass sich die Trainer darauf konzentrieren können, die Mannschaft besser zu machen. Auch mit dem Nachwuchsleiter habe ich schon gesprochen. Momentan habe ich nur einen groben Überblick. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv, was die Infrastruktur angeht. In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Aber es ist zu früh, um da konkret zu werden. Ich werde jetzt mit den Spielern sprechen und schauen, wer weiter für Halle spielen will und mit wem wir auch weiter zusammenarbeiten wollen.

Wie sieht es mit dem neuen Kader aus: werden viele Spieler bleiben oder gibt es einen großen Umbruch?

Dem will ich noch nicht vorgreifen. Es kann einen großen Umbruch geben, muss es aber nicht. Für mich und den Trainer ist wichtig, ein Gerüst zur Verfügung zu haben. Gerüst bedeutet, eine Achse von erfahrenen Spielern, die die jüngeren führen können. Spieler, die auch den Ball haben wollen, wenn es mal nicht so läuft. Welche Namen das dann sind, werden wir sehen. Torsten Ziegner und ich haben uns da auch schon über Namen ausgetauscht. Zunächst wollen wir mit allen Spielern, die im Moment da sind, sprechen. Klar ist, dass das Gerüst, so wie wir es uns vorstellen, noch nicht da ist. Heskamp (hier mit Pressesprecher Lars Töffling) stellt sich den Journalisten vor. Bildrechte: Andreas Feineis (Chemie Halle Fanblog)

Was sind die Ziele mit dem HFC?

Nächstes Jahr wird es eine richtig interessante Liga. Es gibt nächste Saison vier Absteiger aus der 3. Liga. Die Absteiger aus der 2. Bundesliga wollen erfahrungsgemäß direkt wieder hoch. Nun schauen Sie sich mal die möglichen Aufsteiger aus der Regionalliga an: Energie Cottbus, 1860 München, Waldhof Mannheim, Saarbrücken – das sind alles gefühlte Zweitligisten. Im Westen haben Viktoria Köln und Uerdingen große Sponsoren. Im nächsten Jahr werden fünf bis sieben Mannschaften um den Aufstieg spielen. Ich glaube, es wird dann aber kein Mittelfeld geben. Alle anderen spielen wahrscheinlich gegen den Abstieg. Deshalb wird es für uns wichtig sein, vor allem nach den finanziellen Problemen zuletzt, uns zunächst wieder zu etablieren.

Glauben Sie, dass Sie Ihre Vorstellungen mit dem vorhandenen Budget umsetzen können?

Ich glaube, hier ist das Potenzial über neue Ziele nachzudenken. Aber nicht sofort. Wenn ich gesehen hätte, dass man hier nur verlieren kann, hätte ich es sicher nicht gemacht. Ich denke durchaus, dass man hier vorankommen kann.

Wie sah ihre bisherige Aufgabe als Scout von Bayern München aus?

Heskamp erklärt seine bisherige Aufgabe als Scout. Bildrechte: Andreas Feineis (Chemie Halle Fanblog) Ich war für den kompletten Jugendbereich in Nord- und Ostdeutschland zuständig. Natürlich hatte ich Mitarbeiter, die mir zugearbeitet haben. Wir haben von der U14 bis zur U19 geschaut. Das war für den Nachwuchsbereich. Für den Profibereich habe ich dann Uefa Youth League, Nachwuchsnationalmannschaften und Turniere geguckt. Insofern bin ich, was Nord- und Ostdeutschland betrifft, was den Jugendbereich angeht, recht gut informiert. Meine Aufgabe war es dann, zu sagen, der ist gut genug für Bayern München. Dort wurde sich der Spieler dann auch noch mal angeschaut, bevor er angesprochen wurde.

Welchen Nutzen kann der HFC aus Ihrer vorherigen Tätigkeit als Scout von Bayern München ziehen?

Es ist ja nicht nur diese Tätigkeit. Ich habe in Osnabrück viel Erfahrung in der Geschäftsführung gesammelt. Ich war auch in Kiel und im U19-Bereich. Hinzu kommen Kontakte. Ich glaube, dass ich in vielen Bereichen Erfahrungen habe, die ich hier gut einbringen kann. Ich versuche konzeptionell zu arbeiten. Es geht darum Strukturen zu schaffen. Ob das im Scouting ist oder im Nachwuchsleistungszentrum. Wir müssen schauen, dass wir sukzessive dahin kommen, wo wir hinwollen.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Trainer aus?

Ab der neuen Saison werde ich an allen Besprechungen teilnehmen und auch auf der Bank sitzen. So kann ich sehen, was der Trainer von Spielern verlangt und kann das entsprechend beurteilen.

Wenn ich bis dahin eine Meinung von Rico Schmitt haben will, werde ich sie einholen. Den Kader planen Torsten Ziegner und ich gemeinsam, hauptsächlich per Telefon. Aber an Spieltagen oder wenn er Training hat, werde ich ihn sicher in Ruhe lassen. Das gehört sich auch gegenüber Zwickau so. Bei Verpflichtungen ist klar, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wird der Spieler nicht geholt. Wenn Ziegner aber ein schlechtes Gefühl hat, holen wir einen Spieler auch nicht. Wir können beide Vorschläge machen und entscheiden dann gemeinsam.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ralph Kühne?

Wir sind im Austausch, weil viele Dinge noch abgesprochen werden müssen. Aber ich bin für den sportlichen Bereich verantwortlich. Ich habe ein Budget zur Verfügung und entscheide. Ralph Kühne kümmert sich dann mehr um den geschäftlichen und organisatorischen Bereich.

Welche Ideen haben Sie für das Nachwuchsleistungszentrum?

Es gab ein erstes Gespräch mit Nico Sahm und er hat mir gute Sachen vorgelegt, die wir in Angriff nehmen wollen. Wichtig ist auch hier, ein Scouting aufzubauen – mit Datenbank und Videosichtung. Da bin ich dabei, Angebote einzuholen. Darüber tausche ich mich auch mit dem Cheftrainer und dem Nachwuchsleiter aus. Wichtig ist, realistisch zu bleiben. Ich brauche weder Champions League zu gucken, noch Kreisliga. Zu 90 Prozent weiß ich ja, woher ich meine Spieler bekomme. Darauf muss ich mich fokussieren. Im Jugendbereich ist es genauso. Die Top-Spieler aus Leipzig bekomme ich nicht. Deshalb muss ich mich auf das konzentrieren, was realistisch ist.

Welchen Bezug haben Sie persönlich zur Stadt Halle?

Bislang hatte ich keinen. Ich habe aber von Freunden viel Positives gehört. Zu den Gesprächen hier war ich immer überpünktlich. Da habe ich mir auch schon die Stadt angeschaut. Die Innenstadt ist sehr schön. Natürlich komme ich vor allem wegen des Jobs her, von dem ich glaube, dass er mir sehr viel Spaß machen wird. Aber die Stadt war dann sicher noch mal ein Zusatzgrund.

Mit wem ziehen Sie nach Halle?

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und einen Hund. Die Söhne sind beide erwachsen, die werden nicht mitkommen. Meine Frau ist Aerobic-Trainerin und muss noch Stunden geben. Die wird dann sukzessive mitkommen. Erst in den Ferien gibt sie keine Stunden mehr. Dann kommt sie mit Sicherheit her. Und dann bringt sie auch den Hund mit.

