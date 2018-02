Finanzkrise beim HFC Erst die Rettung ... und dann?

Die Rettung des Halleschen FC – sie naht! "Ich will niemandem vorgreifen, aber ich glaube, wir kriegen das hin“, sagte Eckbert Brauer am Mittwoch gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. Der 65-Jährige war vom HFC im vergangenen Sommer nach 22 Jahren eigentlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Doch in wirtschaftlich schwierigen Zeit kehrte der Sponsorenbeauftragte zurück, um mittelständische Unternehmen wieder vom HFC zu überzeugen und seinem Herzensverein zu helfen.