Fünf Partien in Folge nicht verloren, vier davon gewonnen: Im Saisonendspurt entdeckt der Hallesche FC seine Konstanz. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt mit 3:0 gegen Rot-Weiß Erfurt durch . Die HFC-Experten Stephan Weidling und Daniel George sprechen über die kuriose Situation des Cheftrainers und die Begeisterung über den personellen Neuanfang.

Folge 35 des "Badkurvenverstehers" in drei Schlagzeilen:

Es ist kurios: Da ist sein Ende besiegelt und plötzlich setzt der HFC unter Cheftrainer Rico Schmitt zur Erfolgsserie an. "Er kann noch die beste Drittligabilanz in der Geschichte des HFC schaffen", weiß Weidling (ab Minute 5:30). 53 Punkte stehen bislang als Rekord. 42 hat der HFC aktuell auf dem Konto. Sechs Partien bleiben noch. Die punktetechnisch beste Drittligaspielzeit des HFC abzuliefern wäre für Schmitt ein gutes Arbeitszeugnis zum Abschied.

"Er fühlt sich ein Stück weit missverstanden", meint Weidling. "Wohl kaum ein Trainer hätte in dieser Saison mit diesem Personalpuzzle mehr rausgeholt." Aber: "Die Fans haben sich ein Stück weit auf ihn eingeschossen. Und wenn du als Verein einen Neustart planst, dann willst du auch einen neuen Trainer präsentieren (7:30)."

Michael Schädlich ist begeistert vom Neuanfang des Halleschen FC – und wie! Folgendes sagte der Präsident über Neu-Trainer Torsten Ziegner: "Wenn sie mit ihm in einem Raum sind, müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu nah dran sind an ihm, sonst wird der Anzug angesengt." Stephan Weidling drosselt die überschwängliche Euphorie etwas und erklärt, was er von der Personalie Ziegner hält.