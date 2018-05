Die Ursachen für die Mittelmäßigkeit sind hinlänglich erklärt worden. Nach einem guten Start unter Schmitt zum Ende der Saison 2015/16 krankte es in seiner ersten kompletten Spielzeit vor allem in der Offensive. Trotzdem gelang zwischenzeitlich der Sprung in die Spitzengruppe. Der Traum von Höherem, er schien tatsächlich greifbar. In der Rückrunde folgte der Einbruch. Die defensive Stabilität ging verloren, nach vorne gelang wochenlang gar nichts mehr.



In der Saison 2017/18 hatte der HFC in den ersten Monaten mit unfassbarem Verletzungspech zu kämpfen. Teilweise standen nur noch 13 Feldspieler zur Verfügung. Es ist dem Team hoch anzurechnen, dass es in dieser Phase zusammenrückte und trotzdem ordentlich punktete. Als einige wichtige Spieler zurückkehrten, wuchs der Abstand zur Abstiegsregion schnell. Im zweiten Halbjahr war der Verlauf ähnlich. Einem wechselhaften Start folgte eine Phase mit drei Niederlagen. Doch bevor es wirklich gefährlich werden konnte, gab es eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage.