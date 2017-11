HFC-Legende Dieter Strozniak Endlich wieder zu Hause

Die Siege gegen Großaspach und Meppen dienten dabei als Kopiervorlage für den Vergleich mit Preußen Münster. Wie in den anderen beiden Spielen erzielte der HFC ein frühes Führungstor und holte sich damit Sicherheit. Noch vor der Pause gelang, wie schon in den Heimspielen zuvor, der zweite Treffer und damit die Vorentscheidung. Halle spielte geduldig und nutzte die wenigen Chancen effektiv. Im Gegenzug wurden Münster kaum Möglichkeiten zur Entfaltung gelassen. Es gab nur zwei, drei Situationen, in denen Torwart Tom Müller eingreifen musste. Vor allem nach einem Kopfball von Michele Rizzi in der 26. Minute konnte er glänzen.

Nervös wurden die Zuschauer nur bei einigen kniffligen Rückpässen am eigenen Strafraum. Zu oft hatte der HFC in den zurückliegenden Wochen aus solchen Situationen Gegentore kassiert. So musste dann auch Tobias Müller, der erst in Würzburg einen Gegentreffer einleitete, zugeben: "Die Pässe am Strafraum waren in der ersten Halbzeit ein paar Mal ziemlich riskant. Der Trainer hat uns in der Pause gesagt, dass wir das besser lösen sollen und den Ball lieber schlagen sollen, wenn wir uns nicht sicher sind, ob einer in der Nähe ist." Taten die Spieler dann auch und gerieten demzufolge in Halbzeit zwei nicht mehr in Gefahr. So endete das Spiel 3:0.