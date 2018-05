Zwei Wochen noch, dann geht es für Torsten Ziegner in den Urlaub. Der neue Trainer des Halleschen FC fliegt mit seiner Frau für ein paar Tage nach Kreta, ehe seine neue Aufgabe beim HFC offiziell beginnt. Am Donnerstag stellte sich der 40 Jahre alte Fußballlehrer erstmals in Halle den Fragen der Medienvertreter. Ziegner erklärte unter anderem, warum der Wechsel aus Zwickau nach Halle für ihn ein Fortschritt ist und wie sein neuer Klub den Umbruch gestaltet.

Torsten Ziegner über...

...seine Art:

"Ich bin ein Mensch, ein Trainer, der authentisch ist, der geraderaus ist. Auch wenn ich mit meinen Emotionen und meiner Leidenschaft nicht nur gute Erfahrungen gemacht habe, kann ich eben immer nur einhundert Prozent geben, weil ich das mit vollster Leidenschaft tue. Es geht mir einfach darum, die Leute mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass wir hier beim HFC gemeinsam erfolgreich sein können."

...den ersten Kontakt:

"Ich bin von Präsident Michael Schädlich angerufen worden. Er hat gefragt, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Ich habe gesagt, dass es noch offen ist und ich den HFC für eine sehr gute Adresse halte. Dann bin ich zum Gespräch nach Halle gefahren und alles ging recht zügig. Die Entscheidung ist aber nicht in einer Nacht- und Nebelaktion gefallen. Ich habe mir das gut überlegt."

...die Gründe für den Wechsel:

"Ich sehe ein großes Potenzial in diesem Verein. Meine Vorfreude ist extrem groß. Für mich ist das ein Schritt nach vorn. Ich bin ehrlich: Wenn mich der FC Bayern angerufen hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ein Schritt nach vorn ist nicht immer gleichbedeutend damit, dass du eine oder zwei Ligen nach oben klettern musst. Auch kleine Schritte sind Schritte nach vorn. Ich bin noch ein sehr junger Trainer. Und in Halle gibt es für mich neue Herausforderungen: Die Stadt ist größer als Zwickau, das Medienaufkommen ist deutlich größer, die Erwartungen der Fans auch. Als Trainer kann ich mich bei einem Verein, der strukturell so aufgestellt ist wie der HFC, weiterentwickeln.

Nur ein Beispiel: Hier habe ich mit Lars Töffling einen hauptamtlichen Pressesprecher an meiner Seite. Das habe ich so in meiner Trainerkarriere auch noch nicht gehabt. Auch das ist eine Professionalisierung in meiner persönlichen Arbeit. Und die Ziele, die wir mit dem HFC haben, sind auch andere als in der Vergangenheit in Zwickau."

...seine Ziele:

"Wir werden den Teufel tun und jetzt irgendwelche konkreten Ziele festlegen. Erstens steht noch gar nicht endgültig fest, wie die Liga aussehen wird. Wir warten noch auf drei Aufsteiger. Und das sind durchaus Mannschaften, die dieses Gefüge nochmal durcheinanderwirbeln können, keine gewöhnlichen Aufsteiger. Und zweitens ist unser Kader noch nicht vollständig. Dann sind da noch Fragen wie: Wie schnell schaffen es die Jungs, sich zu einer Einheit zusammenzufinden? Wie schnell können sie unsere Vorgaben umsetzen? Steht das fest, können wir sagen, in welche Richtung wir planen." Die neuen Chefs: Torwarttrainer Marian Unger, Cheftrainer Torsten Ziegner und Co-Trainer Michael Hiemisch (v.l.n.r.) am Donnerstag in Halle Bildrechte: MDR/Stephan Burghardt

...seine aktuellen Aufgaben:

"Ich stecke gerade sehr viel Zeit in die Vorbereitung der Saisonvorbereitung. Das läuft ein bisschen wie ein Bürojob ab. Es geht darum: Was planen wir inhaltlich? Wo wollen wir die Schwerpunkte setzen? Außerdem beschäftige ich mich mit den Urlaubsplänen für die Spieler. Wir wollen ja nicht nur rumliegen, auch wenn wir nicht als Mannschaft trainieren. Außerdem telefoniere ich mehrfach täglich mit unserem Sportdirektor Ralf Heskamp, um die Kaderplanung voranzutreiben und bis zum Vorbereitungsstart möglichst perfekt zu finalisieren."

...den personellen Umbruch:

"Unsere Kaderplanung ist bereits weit fortgeschritten. Wir sind weiter, als wir geglaubt hätten. Da sind wir uns einig. Und bislang haben wir Spieler im Aufgebot, die mutig sind, die qualitativ gut ausgebildet sind und Fußball spielen können. Ein gutes Gerüst steht. Außerdem sind schon ein paar weitere Personalien fix, die wir mit Rücksicht auf die Spieler aber erst in den nächsten Tagen veröffentlichen werden, weil es deren Wunsch war. Wir werden eine Mannschaft zusammenstellen, die von den Charakteren her ausgewogen ist.

Wir brauchen noch Spieler für die Offensive. Auch dort sind wir in guten Gesprächen. Wir wollen unberechenbar sein für unsere Gegner. Ein Beispiel: Es ist immer schön, wenn der Gegner nicht pauschal sagen kann, dass Braydon Manu bei uns immer über die linke Seite kommt. Er ist zwar ein klasse Individualist und selbst dann nicht immer zu bremsen, wenn die Gegner wissen, wo er spielt. Aber es ist noch besser, wenn du den Gegner auch mal damit überraschen kannst, dass Braydon Manu auch mal im Sturmzentrum auftaucht.