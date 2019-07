Die Fans des Halleschen FC frohlocken. Endlich ist er da: der Hoffnungsträger, auf den sie seit Jahren gewartet haben. Das endgültige Zeichen, dass Halle mehr will. Der Königstransfer, wie es im Fußballsprech heißt. Terrence Boyd, so der Name des Mannes, der so hochkarätig erscheint wie kaum ein Zugang in der Historie des Drittligisten zuvor – und doch keine Krone trägt, sondern Adiletten.