Neue Spielphilosophie verändert Scouting-Plan

Doch es waren nicht nur solche allgemeinen Weisheiten, die 30-Jährige begreifen musste. Auch für seine eigene Arbeit hielt das Jahr einige Herausforderungen parat. Unter Ziegner hatte Ganser Schritt für Schritt weitere Kompetenzen bekommen. Im Trainerteam und in der Mannschaft genoss er großes Vertrauen, seine Meinung bei der Spielvorbereitung war gefragt.

Ziegners Nachfolger Ismail Atalan und Florian Schnorrenberg setzten – logischerweise – andere Schwerpunkte. Im Training, aber auch bei der Aufgabenverteilung im Trainerteam, zu dem ja Ganser zumindest teilweise gehört. Sich damit zu arrangieren, sich nach dem rasanten Aufstieg zurückzunehmen, fiel ihm anfangs nicht leicht. Es zeigte dem jungen Familienvater, dass Fußball auch abseits des Platzes ein permanenter Lernprozess ist, der von jedem einzelnen ständige Anpassung an neue Gegebenheiten, aber auch Unterordnung erfordert.

Hinzu kam, dass die ständigen Trainerwechsel auch Auswirkungen auf seine Arbeit als Scout hatten. Denn ein Wechsel der Spielphilosophie bedeutet auch, dass plötzlich andere Spielertypen interessant werden. Ganser nennt ein Beispiel. "Wenn ich mir Verteidiger ansehe, macht es schon einen Unterschied, ob wir in der Regel Dreier- oder Viererkette spielen wollen. Da sind zum Teil andere Fähigkeiten gefragt", erklärt er, ohne ins Detail zu gehen. Ein neuer Trainer bedeutet auch neue Rollen für die Mitarbeitenden. Das musste Ganser (Mitte) in dieser Saison lernen. Bildrechte: imago images/VIADATA

Abstiegskampf bedeutet Existenzkampf

In der Coronazeit bekam Björn Ganser die Schattenseiten des Fußballs auch im Privatleben zu spüren. Sein Vermieter hatte ihm und seiner Familie angekündigt, dass er die Wohnung wegen Eigenbedarfs bald wieder übernehmen möchte. Normalerweise wäre ein Umzug auch während des Lockdowns nicht wahnsinnig problematisch gewesen. Ganser hatte schnell eine Zusage für eine neue Wohnung. Doch weil der HFC mitten im Abstiegskampf steckte, konnte er sie nicht beziehen. Denn beim Sturz in die Regionalliga wäre auch sein Vertrag abrupt geendet. Dann hätte er Halle verlassen.

Solange das Sportliche nicht geklärt war, war auch der Umzug innerhalb der Saalestadt nicht möglich. Immerhin, der Vermieter hatte Verständnis für die Situation und gab der Familie Aufschub. Es zeigt, was man als Fußballfan oft nicht sieht. Für die Spieler geht es nach Aufstieg, Abstieg oder Vertragsende fast immer irgendwie weiter. Für die Mitarbeitenden im Hintergrund ist das mitnichten so. Bei ihnen steht im Falle des Misserfolgs der Spieler die eigene Existenz auf dem Spiel. Planungssicherheit gibt es in diesem Geschäft nur selten.

Insofern war es für Ganser fast eine Erleichterung als die Saison dann doch fortgesetzt wurde. Wobei auch die Negativserie beim HFC zunächst weiterging und es so aussah, als müsste er seine Zukunft dennoch neu planen. Denn die Mannschaft steuerte schnurstracks auf den Abstieg zu. Nach der Niederlage gegen Zwickau wechselte der HFC erneut den Trainer. Florian Schnorrenberg übernahm das Amt von Ismail Atalan – und schaffte gerade noch die Wende. Ihr erstes Spiel als HFC-Trainerteam mussten Florian Schnorrenberg (r.) und Daniel Ziebig auf der Tribüne schauen. Bildrechte: imago images/VIADATA

Cheftrainer für eine Nacht

Doch weil der Trainer nach dem DFB-Hygienekonzept zunächst zwei Corona-Tests nachweisen musste, durfte er sein erstes Spiel gegen Mannheim nur auf der Tribüne verfolgen. So kam Björn Ganser völlig unerwartet zu seiner ganz persönlichen Sternstunde. Gemeinsam mit Torwarttrainer Marian Unger sollte er die Mannschaft an der Seitenlinie betreuen. Interessant dabei: Unger sagt über sich selbst, dass er als Torwart nicht das größte taktische Verständnis hat. Ganser besitzt die DFB-Elite-Jugend-Lizenz als Trainer und hat auch schon Mannschaften trainiert. So war er nach Rücksprache mit Schnorrenberg an jenem Abend der heimliche Chef an der Seitenlinie.

"Der Trainer hat uns vorher gesagt, dass wir die Chance haben, als Trainerteam mit einem 3,0-Punkteschnitt in die HFC-Geschichte einzugehen. Mehr geht im Fußball nicht", erzählt Ganser rückblickend. Und genauso kam es dann auch. Der Hallesche FC gewann 3:0 und leitete damit den letztlich erfolgreichen Schlussspurt ein. Nach Monaten des Niedergangs war dieser Erfolg für alle Beteiligten eine große Erleichterung Nach dem Sieg gegen Mannheim war die Erleichterung beim HFC groß. Bildrechte: imago images/VIADATA

Eine Saison, viele Lektionen

Björn Ganser musste danach jedoch eine weitere wichtige Lektion lernen. Denn von der Euphorie nach dem Sieg ließ er sich ein wenig zu lange tragen. Nach einem Hinweis wurde ihm klar, dass die Freude über ein gewonnenes Spiel genau einen Abend lang grenzenlos sein kann. Doch schon am nächsten Morgen gilt es weiterzuarbeiten. In der Rolle, die ein jeder tatsächlich hat. Nur so schaffen es eine Mannschaft und ihre Betreuer, Beständigkeit zu erzielen.

Genau das gelang dem HFC in den letzten Saisonwochen wieder. Vom Abstiegsplatz rettete sich der Club über den Strich. Zur großen Freude der Fans und aller im Umfeld. Und zur Erleichterung von Björn Ganser. Der nun endlich weiß, wie seine nähere Zukunft aussieht. Und der mit seinen vielen Lehren aus dieser Saison helfen möchte, dass der Hallesche FC nicht noch einmal solche Sorgen durchstehen muss, wie in dieser sehr speziellen Spielzeit.