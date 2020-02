Ziegner beurlaubt Das böse Erwachen aus einem schönen Traum beim HFC

Das Versprechen vom nächsten Schritt

Als Ziegner die Mannschaft im Sommer 2018 übernahm, war der Club gerade so um eine Insolvenz herumgekommen. In den Jahren zuvor waren die Rot-Weißen drei Mal infolge 13. in der 3. Liga geworden, das Stadion war quasi leergespielt. Mit der Verpflichtung des Thüringers ging ein Versprechen einher. Beide Seiten wollten den nächsten Schritt machen. Der HFC strebte danach, sein Graue-Maus-Image endlich loszuwerden. Mit attraktivem Fußball sollten die Fans wieder ins Stadion gelockt und dauerhaft begeistert werden. Das klare Bekenntnis, perspektivisch um den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu spielen, sollte zusätzlich Euphorie entfachen.

Der Trainer hatte in den Jahren zuvor in Zwickau stets annähernd das Maximum aus seinem Team herausgeholt. Die begrenzten Möglichkeiten der Westsachsen ließen eine weitere Entwicklung dann irgendwann nicht mehr zu. Deshalb wechselte Ziegner zum HFC – und hoffte, durch die besseren Möglichkeiten in Halle auch seinen persönlichen Zielen – einem Trainerjob in der ersten oder zweiten Bundesliga – näher zu kommen.

Keine Erklärung für Einbruch

Mit einer Mannschaft aus etlichen Wegbegleitern Ziegners und vielen Namenlosen gelang beides zunächst erstaunlich gut. Der HFC begeisterte phasenweise und die Mannschaft spielte im ersten Jahr lange um den Aufstieg. Das honorierten die Fans, die in der aktuellen Saison so zahlreich kamen, wie nur selten in den letzten dreißig Jahren. Gute Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich trugen ebenfalls dazu bei, dass der HFC ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat wurde.